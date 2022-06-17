Ankara için flaş sel uyarısı!

Valilikten yapılan yazılı açıklamada “Meteorolojik Uyarı! Yarın öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışların güney ve batı ilçelerde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Belediyeden de açıklama geldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Meteoroloji’den alınan bilgiye göre yarın Ankara’da gök gürültülü sağanak yağışa bağlı olarak sel, su baskın, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar beklenmektedir. Büyükşehir Belediyemiz tüm birimleriyle teyakkuz halinde olup vatandaşlarımızın da yağışın olası olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz” denildi.