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Yaşam Ankara hava durumu | Ankara yarın hava yağışlı mı 15 Ağustos
Yaşam

Ankara hava durumu | Ankara yarın hava yağışlı mı 15 Ağustos

Hangi illere sağanak uyarısı var? Ankara’da yaşayanlar yarın yani 15 Ağustos Pazartesi günü havanın nasıl olacağını araştırıyor. Peki, Ankara’da hava nasıl olacak?

Yeniakit Publisher
2022-08-14 20:24:00 -
Ankara hava durumu | Ankara yarın hava yağışlı mı 15 Ağustos

14 Ağustos gece saatleri itibariyle yeni haftaya pek çok il sağanak yağışla başlayacak. Bu sebeple Ankara’da havanın nasıl olacağı merak ediliyor.

Ankara hava durumu | Ankara yarın hava yağışlı mı 15 Ağustos

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk saatlerden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanaklar Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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