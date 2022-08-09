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Yaşam Ankara hava durumu 10 Ağustos | Ankara Eskişehir güncel hava durumu
Yaşam

Ankara hava durumu 10 Ağustos | Ankara Eskişehir güncel hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı iller için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Bu sebeple vatandaşlar yarın yani 10 Ağustos Çarşamba günü havanın nerede nasıl olacağını araştırmaya başladı. Tekirdağ hava durumu:

Yeniakit Publisher
2022-08-09 19:43:00 -
Ankara hava durumu 10 Ağustos | Ankara Eskişehir güncel hava durumu

Yurt genelinde sıcaklıklar bunaltıcı olsa da zaman zaman bazı iller sağanak yağışlara teslim oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı iller için yağış uyarısında bulundu. Peki, yarın hava nasıl olacak?

Ankara hava durumu 10 Ağustos | Ankara Eskişehir güncel hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın sabahtan itibaren Tekirdağ çevrelerinde, öğle saatlerinden sonra ise Ankara ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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