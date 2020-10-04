Ankara hava
Ankara'da hava bugün nasıl? | Yeni güne başlamadan önce pek çok kişi yaşadığı şehirde havanını nasıl olacağını, yağmur yağıp yağmayacağını araştırıyor. Ankara’da yaşayanlar ya da Ankara’ya gidecek olanlar ‘Bugün Ankara’da hava nasıl?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Hava durumu Ankara | Ankara hava durumu nasıl? | Ankara 45 günlük hava raporu.
Hava nasıl? | Ankara’da yaşayanlar ya da Ankara’ya seyahat planlayanlar havanın nasıl olacağını sık sık araştırıyor. Peki, Ankara’da hava bugün nasıl olacak?
Ankara hava durumu
Hava durumu Ankara | Hava tahmin raporlarına Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesi ve uygulamasından ulaşabilirsiniz. MGM 5 günlük hava tahmin raporunu yayınlıyor. Ayrıca başka internet sitelerinden de hava tahmin raporlarına ulaşmanız mümkün.
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Ankara 7 günlük hava durumu
Daha öncede belirttiğimiz gibi MGM internet sitesinden ve uygulamasından 5 günlük hava tahmin raporu yayınlıyor. Ancak başka internet sitelerinden ve uygulamalardan daha uzun süreçli hava tahmin raporlarına ulaşabilirsiniz.
30 günlük Ankara hava durumu
Hava tahmin raporları kısa süreçli açıklandığında daha doğru sonuçlar veriyor. Uzun vadeli tahminlerde hata payı olabiliyor. Bazı sitelerde 30,45 hatta 90 günlük hava tahmin raporları yayınlanıyor. Ayrıca bazı tahmin sitelerinde önceki seneler ile bulunduğunuz dönemin hava tahmin raporlarının karşılaştırmaları da yer alıyor.
Hava durumu uygulama indir
Akıllı telefonlar günlük hayatın olmazsa olmazı haline geldi. Mobil cihazlarınızdan hava durumunu daha hızlı öğrenebilirsiniz. Bunun için ücretsiz olarak Play Store ya da App Store’dan uygulama indirmeniz mümkün.