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Ankara emniyeti 14 yaşındaki çocuğun peşinde!

Önder Tandoğaç, internet üzerinden banka hesabına girildiğini ve bir bilgisayar firmasından 5 bin 499 TL’lik alışveriş yapıldığını belirterek şikâyetçi oldu.

18 Kasım 2018 Pazar 10:10
Ankara emniyeti 14 yaşındaki çocuğun peşinde!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu, Tandoğaç’ın şikâyetini önceki iki şikâyet dilekçesine ekledi. Gökpınar’dan çekilen paranın, aynı bankanın Yenimahalle’deki ATM’sinden QR kod kullanılarak, dijital barkod okutularak, alındığı tespit edildi. Çekim için kullanılan 0505’li cep telefonu belirlendi. Bu telefonun sahibi görünen Meral Yıldırım, 13 Eylül 2018’de ifadeye çağrıldı. Yıldırım, telefonu o tarihte 14 yaşında olan oğlu U.U.’nun kullandığını, ATM’den para çeken kişinin de oğlu olduğunu söyledi. U.U., geçen 16 Ekim’de gözaltına alındı. Görüntüdeki kişinin kendisi olduğunu kabul etti.

AİLELERİ DE YARDIM ETMİŞ

İnternetteki oyun grubunda Aytaş Selim Nazlıer (20) ve Çağdaş Turhan (20) ile tanıştığını anlatan U.U., şebekeyi savcılıkta itiraf etti. U.U., “Bankaların sahte internet sitelerini yaratarak, Facebook’tan insanlara gönderdiklerini, kimlik ve müşteri bilgileriyle hesaptan para transfer ettiklerini söylediler. Yazılıma meraklı olduğum için teklifi kabul ettim. Kendileri bankaların sahte sitelerini oluşturma işlerini üstleneceklerdi. Ben hesaplardan para çektim. Para karşılığında bana 50-100 TL arasında ödüyorlardı. Paraları Kızılay’da buluşarak şahıslara veriyordum” dedi. 14 yaşında olduğu için serbest bırakıldı, izini kaybettirdi. Grubun ‘Discord’ adlı yazışma programı üzerinden haberleştikleri ve ailelerini suça karıştırdıkları anlaşıldı. Nazlıer, Turhan ve Hilmi Yeniay (18) ‘dolandırıcılık’ suçundan tutuklanırken U.U. ise halen aranıyor.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 10:10
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