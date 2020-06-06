Ankara Emniyet Müdürlüğü duyurdu: Provokatörlere soruşturma açıldı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yaşayan Barış Çakan, ezan okunurken araç içerisinde yüksek sesle müzik dinledikleri için uyardığı kişiler tarafından bıçaklanarak öldürdü. Emniyet güçleri şüphelileri A.B, K.Y. ve Ö.Y'yi kısa sürede gözaltına aldı. Adli işlemlerinin ardından üç şüpheli de tutuklandı. Bir kesim ise Çakan'ın 'Kürtçe müzik' sebebiyle öldürüldüğü yalanını yaydı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Barış Çakan cinayetiyle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan 36 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Yaşanan elim olayı istismar ederek bundan siyasi ve ideolojik çıkar sağlamaya çalıştığı tespit edilen 36 şahıs hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunularak yasal işlem başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklama şu şekilde:

Barış Çakan isimli vatandaşımızın yaşamını yitirdiği üzücü hadise ile ilgili olarak; bazı sosyal medya hesaplarından soruşturmaya müdahale edildiği yönünde asılsız ve gerçek dışı paylaşımlar yapılmaktadır. Yaşanan elim olayı istismar ederek bundan siyasi ve ideolojik çıkar sağlamaya çalıştığı tespit edilen 36 şahıs hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunularak yasal işlem başlatılmıştır.