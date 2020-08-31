Ankara Devlet Opera ve Balesinin Panorapark Açıkhava Sahnesi etkinlikleri ertelendi
ANKARA (AA) - Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünün (ADOB) Panorapark Açıkhava Sahnesi'nde yarın başlayacak "Yıldızlar Altında Opera" etkinlikleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ADOB'un 1- 22 Eylül tarihleri arasında Panorapark Sahnesi'nde seyircilerle buluşturacağı "Yıldızlar Altında Opera" etkinliklerinin salgın önlemleri nedeniyle ertelenmesine karar verildi.
Etkinlik tarihleri ve hangi sahnelerde faaliyetlere devam edileceği, ADOB'un internet sitesinden ilan edilecek.