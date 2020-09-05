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Aktüel Ankara Devlet Opera ve Balesi yeni sezonu konser dizisiyle açıyor
Aktüel

Ankara Devlet Opera ve Balesi yeni sezonu konser dizisiyle açıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-05 20:32:51 -
Ankara Devlet Opera ve Balesi yeni sezonu konser dizisiyle açıyor

ANKARA (AA) - Ankara Devlet Opera ve Balesi, sezonu 9 Eylül'de Opera Sahnesi'nde "Napoli Gecesi Konseri" ile açacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle salonlardan uzak kalan sanatseverler, eylülde etkinlikler dizisiyle keyifli saatler yaşayacak.

Etkinlikler, Opera Sahnesi'nde, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak gerçekleştirilecek. Sosyal mesafe kuralları gereğince alan kapasitesinin üçte biri kullanılacak.

- Açılış "Napoli Gecesi" ile başlayacak

Sezon açılışı, 9 Eylül akşamı dünyaca ünlü bestecilerin en seçkin aryalarının seslendirileceği "Napoli Gecesi Konseri" ile başlayacak.

12 Eylül'de Azerbaycanlı bestecilerin Türkiye'de az seslendirilen şarkılar, mahnılar ve aryaları ile "Azerbaycan Konseri", 15 Eylül’de S. Rahmaninov, A. Pahmutova ve P. I. Çaykovski gibi önemli Rus bestecilerin Rusça şarkıları ve romansları ile "Rus Gecesi", 19 Eylül akşamı "Bir Sonbahar Gecesi Konseri" yapılacak.

24 Eylül’de "3 Soprano Konseri" ile devam edecek etkinlik dizisi, 30 Eylül akşamı "3 Tenor Konseri" ile son bulacak.

7 yaş sınırının bulunduğu etkinlikler, saat 20.00'de başlayacak.

Biletler "biletinial.com" üzerinden temin edilebilecek.

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