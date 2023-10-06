Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan flaş terör açıklaması
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden terör saldırısı propagandası yapanlara göz altı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: İçişleri Bakanlığı'na yönelik terör saldırısına ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturmada terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.
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