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Gündem Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan flaş terör açıklaması
Gündem

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan flaş terör açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-10-06 09:05:00 -
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan flaş terör açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden terör saldırısı propagandası yapanlara göz altı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: İçişleri Bakanlığı'na yönelik terör saldırısına ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturmada terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

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