Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yerel mahkemenin motosiklet kazasıyla ilgili verdiği 7 aylık hapis cezasını Bölge Adliye Mahkemesine taşıdı

Yeni Akit ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, “Kamuoyuna “Ankara’da motosikletliye çarpan kamyon sürücüsüne 7 ay hapis” şeklinde yansıyan Kahramankazan– Ankara istikametinde meydana gelen yaralamalı trafik kazası olayı ile ilgili olarak Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonucunda sanık T.T.’nin kasten yaralama suçundan TCK’NİN 86/2-3.e, 29, 53/1-3 ve 63. Maddeleri gereğince neticeten 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin mahkeme kararı aleyhince Cumhuriyet Başsavcılığımızca sanığın eyleminin Cumhuriyet Başsavcılığımızın 21.09.2021 tarihli iddianamesinde belirtildiği şekildi kasten öldürmeye teşebbüs olarak nitelendirilmesi gerektiği düşüncesi ile istinaf yoluna başvurulmuştur. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 07/12/2021” ifadeleri kullanıldı.