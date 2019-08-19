Ankara Büyükşehirden karada ve suda Sıfır Atık Projesi’ne destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı Atık Koordinasyon Şube Müdürlüğü, “Sıfır Atık Mavi Projesi” kapsamında Mogan Gölü’nde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin destek verdiği “Sıfır Atık Mavi Projesi”, tüm kıyı şeridi, göl ve nehirler ile su kaynaklarının temiz tutulması ve atıkların toplanmasını amaçlıyor. Denizleri ve su kaynaklarını korumayı amaçlayan proje kapsamında Gölbaşı Mogan Gölü’nde göl dibi ve kıyı temizlik çalışması yapıldı. “Su Varsa Hayat Var” sloganıyla gerçekleştirilen kıyı ve göl dibi temizlik çalışmalarına İtfaiye Daire Başkanlığı dalgıç ekibi de katıldı. Proje kapsamında gerçekleştirilen farkındalık çalışmasına katılan Kent Estetiği Daire Başkanlığı Atık Koordinasyon Şube Müdürü Duygu Soytürk, Sıfır Atık Mavi Projesi’nin “Sıfır Atık Projesi”nin önemli bir ayağı olduğuna dikkat çekerek, şu bilgileri verdi:

“Sıfır Atık Mavi Projesi, 81 ilde tüm kıyı şeridi, göl ve su kaynaklarımızın korunmasına yönelik bir seferberlik. Çöplerimizi doğadan uzaklaştırmaya yönelik neler yapabiliriz bunlara ve yöntemlerine bakıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlatmış olduğu bu projede yer almak istedik. Ankara’nın göz bebeği olan Mogan Gölü’nde bir kıyı şeridi ve göl temizliği yapıyoruz. Bunu da İtfaiye Daire Başkanlığı ile ortak gerçekleştiriyoruz.”

Başkent’te örnek çalışma başlatan Büyükşehir ekipleri, çevre dostu projelerle çevre kirliliği konusunda etkin bir mücadele sürdürüyor.