Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyet raporunda gizlediği 509 milyon TL araç kiralama bedeli büyük tepki topladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat OĞUZ, ABB Başkanı Mansur YAVAŞ'a veryansın etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2022 Yılı Faaliyet Raporu'nda 4 Milyon TL olarak gösterilen araç kiralama bedelinin aslında buzdağının sadece görünen yüzü olduğunu dile getiren Serhat OĞUZ, "Rapordaki rakam 4 Milyon TL. Sayın YAVAŞ, bu rakamı sunarak araç kiralamasını düşürdüklerini öne sürüyor. Oysa hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilen araç kiralama bedeli tamı tamına 509 Milyon TL" dedi.

Serhat Oğuz: "Bu rakam kaç belediye başkanı maaşı ediyor sayın Yavaş?"

ABB Nisan Ayı Meclisi'nde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Mansur YAVAŞ'a yüklenen, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat OĞUZ; "Böyle bir rakam olamaz! Hizmet alımı yoluyla kiraladıkları araçlara 509 Milyon TL ödemişler! Bu para halkın parasıdır! Bu para Ankaralı vatandaşın parasıdır! Sonra da çıkıp "Bahar Getireceğiz" diye Meclis'i terk ediyorlar ve bu ay belediye başkanlık maaşını almayacağız diyorlar! Soruyorum! 509 MİLYON TL ile kaç belediye başkanı maaşı ödenir Sayın YAVAŞ! Ankarada vatandaşımız şov değil, gerçekleri istiyor!" şeklinde konuştu.

YAZIKTIR! GÜNAHTIR! ZİYANDIR!

Meclis konuşmasının ardından sosyal medya hesabından da Mansur YAVAŞ'a soru paylaşımları atan Başkan OĞUZ, şu cümleleri kullandı:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"FAALİYET RAPORU'NDA KİRALIK ARAÇ ÖDEMESİNİ 4 MİLYON TL GÖSTEREN ABB BAŞKANI MANSUR YAVAŞ'A SORUYORUM!

Denetim Komisyonu'nun ortaya çıkardığı 509 MİLYON TL'lik araç kiralama bedeli hakkında ne diyeceksiniz!

FAALİYET RAPORUNUZDA VERDİĞİNİZ RAKAMIN 127 KATI! 509 MİLYON!

FAALİYET RAPORU'NA YAZMAYA UTANDIĞINIZ RAKAM:

YAZIYLA: BEŞYÜZ DOKUZ MİLYON!

YAZIKTIR... GÜNAHTIR... ZİYANDIR!"