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Ekonomi Ankara Büyükşehir Belediyesi yardımı nasıl alınır? Ankara Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu
Ekonomi

Ankara Büyükşehir Belediyesi yardımı nasıl alınır? Ankara Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu

Ankara Büyükşehir Belediyesi korona salgını sürecinde zor günler yaşayan vatandaşlara destek olacak 100 milyon TL'lik yeni bir destek kampanyası da başlattı. Peki Ankara Büyükşehir Belediyesi yardımı nasıl alınır? Ankara Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılacak? Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal yardımı ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-04-30 08:14:00 -
Ankara Büyükşehir Belediyesi yardımı nasıl alınır? Ankara Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi sürecinde zor günler yaşayan Başkentlilere destek olacak 100 milyon TL'lik yeni bir destek kampanyası da başlatmıştı.

Belediye başkanı Mansur Yavaş, sosyal yardım alan aileler ile bu dönemde işini kaybeden esnaf ve sektör çalışanlarının yer aldığı toplam 232 bin 351 aileye 100 milyon TL'lik destek paketi hazırladıklarını kamuoyu ile paylaştıktan kısa bir süre sonra ödemelere başladıklarını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Yavaş, "100 milyon TL tutarındaki destek paketi ödemelerimize devam ediyoruz. Sosyal yardım alanlardan kart dağıtımı yapılan 112 bin 785 ailemizin Başkent Kartı'na 400'er TL'den 45 milyon 114 bin TL tutarındaki bakiyelerini tanımladık. Yaralarımızı beraber sarıp beraber iyileşeceğiz" dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi yardımı almak için başvurular belediyeye yapılmakta. 

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