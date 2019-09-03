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Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadınların üretime katkısını sağlamak amacıyla eğitimlere devam ediyor

Kadınların bilgi ve becerilerini geliştirerek, meslek sahibi olmalarını, kent ve aile ekonomisine katkıda bulunmalarını amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadın üretkenliğini ortaya çıkaran çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

03 Eylül 2019 Salı 13:27
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadınların üretime katkısını sağlamak amacıyla eğitimlere devam ediyor

Kadınların bilgi ve becerilerini geliştirerek, meslek sahibi olmalarını, kent ve aile ekonomisine katkıda bulunmalarını amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadın üretkenliğini ortaya çıkaran çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.


Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kırsal kalkınma faaliyetleri kapsamında, Çamlıdere’de açtığı “Ağaç İşçiliği ve Oymacılığı Atölyesi” ile kadınların kendi güçleriyle üretimin içinde yer almalarının önünü açıyor.


Hem kadın üretimine hem sanata destek


Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı bu kapsamda Çamlıdere Çok Programlı Anadolu Lisesi ile “Ağaç İşçiliği ve Oymacılığı” uygulamasında iş birliği protokolü imzaladı.


Kadınları üretime teşvik etmeye yönelik çalışmaları kapsayan protokol imza törenine; Çamlıdere Kaymakamı Mutlu Köksal, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ekrem Yeşil, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lokman Çelebi ile Çamlıdere Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Muharrem Balaban katıldı.


Başkent turizmi de kazanacak


Çamlıdere Kaymakamı Mutlu Köksal, kadınların el becerilerini geliştirerek iş hayatına katılmalarını amaçladıklarının altını çizerek, “Buradaki bütün kadınlarımızı ekonomik hayata dahil edeceğiz, hepsinin el emeği göz nurunu ekonomimize kazandıracağız” dedi.


Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ekrem Yeşil ise projenin aynı zamanda Başkent turizmine katkı sağlayacağını vurgulayarak, “Daha önce de yapılan bir programdı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın talimatıyla, kursun bu sene de devam etmesi uygun görüldü. Daha çok çalışıp hem Ankara hem de Çamlıdere turizmini bu sayede canlandıracağız” diye konuştu.


2015 yılından beri faaliyet gösteren “Ağaç İşçiliği ve Oymacılığı Atölyesi”, geleneksel ağaç işçiliği ve oymacılığı sanatını artırmak, kadınların beceri kazanmalarını sağlamak ve kazandıkları mesleki becerileri mesleki yeterliliğe dönüştürerek kadın istihdamına destek vermeyi hedefliyor. Atölyede, kadınlara “Ahşap Şekillendirme”ve “CNC Programlama” modüllerinin yer aldığı kurslar da veriliyor.


Kurslara yoğun katılım


Ağaç İşçiliği ve Oymacılığı Atölyesi’nin genç kursiyerlerinden Dilara Güven, kursların özellikle gençler için önemli olduğunu belirterek, atölyedeki çalışmalar hakkında şu bilgileri veriyor:


“İçeride bilgisayarlarımız var. ArtCAM programımız var. Orada çizimlerimizi yapıyoruz. Lazer tezgahımız var. Tezgahta da çıkarımını sağlıyoruz. Çamlıdere küçük bir yer. Atölye bize sosyal aktivite de sağlıyor.”


21 yaşındaki Elif Coşkun, kursun sosyal çevre kazandırdığına vurgu yaparak, şöyle konuşuyor:


“Üniversiteden yeni mezun oldum. Çamlıdere’de çok fazla aktivitemiz olmadığı için bu kurs bize sosyal çevre kazandırdı diyebilirim.”


Ağaç İşçiliği ve Oymacılığı Kursu eğitmeni Ümit Kesekler de atölyedeki çalışmalar hakkında şu bilgileri paylaşıyor:


“Çamlıdere’deki kadınlarımıza yönelik bir kurs bu. Mesleki anlamda kendilerini geliştiriyorlar ve aynı zamanda sosyal olarak kendilerini aktifleştiriyorlar. Çizim yapıyorlar, tezgahlarda üretim yapabiliyorlar. Genelde ahşap hediyelik eşya üzerine üretim yapıyorlar burada. Mesleki anlamda gelişerek ailelerine destek sağlıyor kursiyerlerimiz. Çamlıdere için özellikle de Çamlıdereli gençler için güzel bir kurs. Geçen sene 14 kursiyeri mezun ettik. Bazı arkadaşlar üretime başladı ve kendilerine bir kazanç kapısı elde etmiş oldu. Bu sene de 14 kursiyerimiz var.”

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 13:27
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