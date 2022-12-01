Ankara Büyükşehir Belediyesi 290 bin TL’ye mesken satıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında yapılan protokoller ve Bakanlık Olur’ları doğrultusunda satış yetkisi Belediyeye verilen, mülkiyeti Maliye Hazinesinin satış yetkisi Belediyeye ait ve Mülkiyeti Belediyeye ait ilanla ilçesi, mahallesi, ada/parsel ve bağımsız bölüm numarası, takdir edilen (muhammen) bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi gereğince Kapalı Zarf usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, sözleşme karar pulu, ilan giderleri ve diğer giderleri peşin ödenmesi şartıyla peşin perakende (tek tek ) mülkiyet satışı yapılacak.

İhale 29.12.2022 tarihinde Hipodrom Caddesi No:5’deki Belediye Hizmet binasının B-Blok 1.Katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ’ nce yapılacak.

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