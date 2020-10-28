Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı'nı tanıttı:

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılışı yapılacak Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı'na ilişkin, "Proje çalışmalarına 2019 yılının 6. ayında dip çamuru temizleme ve arazi çalışmalarıyla başlattık." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yavaş, açılışı yarın yapılacak proje alanında yapılan çalışmaları medya mensuplarına tanıttı ve soruları yanıtladı.

Medya mensuplarıyla Seyir Terası'nda bulaşarak rekreasyon alanında yürüyüş yapan ve restore edilen Atatürk Evi'ni gösteren Yavaş, Çubuk-1 Barajı'nın Cumhuriyetin değerleri arasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Göreve geldiğinde barajın unutulmuş bir nokta olduğunu aktaran Yavaş, şu bilgileri verdi:

"Bir an evvel hem Cumhuriyetin ilk barajı olması hem de Atatürk döneminde onun emriyle yapılmış olması nedeniyle Cumhuriyet kazanımlarının üstelik böyle bir yatırımın o günkü şartlarda nasıl yapıldığının halkımız tarafından iyice anlaşılması amacıyla burada çalışmaya başladık."

Barajın tarihi önemini anlatan Yavaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından barajda ve çevresinde yapılan çalışmaları aktardı.

- "Atatürk Evi müze olarak düzenlenecek"

Çubuk-1 Barajı'nın uzun süredir bakımsız kaldığına işaret eden Yavaş, şunları söyledi:

"Buranın önemli noktaları var. Atatürk Evi müze olarak düzenlenecektir. Bayrak Tepesi, Seyir Tepe, Kitabeli Kapı, doğa yürüyüş yolu, teras kafe, bent üstü gezinti yolu, tek yürek etkinlik alanı, bisiklet yolu, piknik alanı, spor sahası, çınar altı dinlenme alanı, sera, çocuk oyun alanı, mescit, otoparklar, tuvaletler olarak burası yeniden düzenlenmiştir. Burası 400 dönüm bir arazi şu anda. İlerde su doldurduğumuz alanda bin dönümü geçecektir. Proje çalışmalarına 2019 yılının 6. ayında dip çamuru temizleme ve arazi çalışmalarıyla başlattık. Derenin içerisi çamur doluydu. Alanın sadece peyzaj düzenlemelerinden ANFA Genel Müdürlüğüne bağlı 317 personel yaklaşık 22 bin 500 saat mesai yapmıştır. Rekreasyon alanının tamamına yaklaşık 1250 adet ağaç 75 bin çalı, 15 bin çiçek, 3 bin sarmaşığın dikimi ve 20 bin metrekare çim yapılmıştır."

- "Baraj alanındaki atık sorunu çözüldü"

Baraj alanında atık probleminin de yaşandığına değinen Mansur Yavaş, "İki köyün atığını ortadan kaldırdık. Hayvancılık yapan 400 tesis var, atıkları tehlike arz ediyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız ile yaptığımız görüşmede burayı tekrar rekreasyon alanı yaptığımızı ve kendisinden destek istediğimizi belirtmiştik. Çevre ve Şehircilik Bakanı'na da aynı talebi ilettik. Atık işi ortadan kalktıktan sonra Cumhuriyetin ilk zamanında açılmış baraj gibi buralar suyla doldurulacaktır. Burası yaz kış açık olacak ve Ankara halkı rahatlıkla gelebilecek." ifadelerini kullandı.

Atatürk Heykeli'nin ANFA Sanat Atölyesi'nde üretildiğini aktaran Yavaş, şeffaf belediyecilik anlayışı ile yapılan tüm harcamaları kamuoyuna açıkladıklarını kaydetti.