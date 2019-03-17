0553 313 94 23

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki: "Kamuda yavaşlık olmaz, uçak gibi çalışacağız"

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Kamuda yavaşlık olmaz, uçak gibi çalışacağız, hızlı çalışacağız.

17 Mart 2019 Pazar 00:19
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki: "Kamuda yavaşlık olmaz, uçak gibi çalışacağız"

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Kamuda yavaşlık olmaz, uçak gibi çalışacağız, hızlı çalışacağız." dedi.



Çankaya’da, Seçim İrtibat Bürosu açılışında konuşan Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "İhtilal olursa,’Ben karşıyım, tankın üzerine çıkarım’ diyenler, ihtilal gecesi pazarlık edip, sıvışıp kaçtılar. Bazıları da 2-3 gün evden çıkmadılar." diye konuştu.



Anadolu’da, 3 bin, 5 bin nüfuslu ilçelerin, belediye başkan adaylarının proje yazdığını söyleyen Özhaseki, "İnsanlara diyorlar ki, ’Bizi seçerseniz, 5 yıl boyunca bunları yapacağız’, ya sizde söyleyin hadi, yok ’yavaş yavaş’ diyor. Ya ne yavaşı kardeşim, bizim ilçelerle birlikte neredeyse 5 bin tane projemiz var. Yavaşlık evde olur. Yorulur eve gidersiniz, pijamayı giyip, çay içip oturursunuz. Yavaş yavaş orada vakit geçirirsiniz eyvallah ama kamuda yavaşlık olmaz, uçak gibi çalışacağız, hızlı çalışacağız." ifadelerini kullandı.



"Bu kadar kirli bir iş görmedim"


Sahte senet konusunda kendisinin suçlandığını anlatan Özhaseki, "Avukatları çağırdım. Dosyaları önlerine koydum, ’Çalışın, bende göreyim’ dedim. Emin olun, gördüğüm manzara şu, yıllarca ticaret yaptım, hukuk tahsilim var ancak bu kadar kirli bir iş görmedim. Soru, soru içerisinde, bunlara cevap vermesi gereken adam, bugün basın bülteni yayınlıyor, hiçbir soruya cevap vermiyor." şeklinde konuştu.



Açılış sonrası, Yenimahalle MHP İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programa katılan Özhaseki, bu seçimin Kandil’in ve Pensilvanya’dakilerin sonu olacağını söyledi. Yenimahalle’de katıldığı programdan sonra, Altınpark Anfa Salonu’nda Meslek Birlik Mühendisler Grubu’nun yemeğine katıldı.



Bilmeyen birisinin iş başına getirilmesinin doğru olmayacağını aktaran Özhaseki, "Rahmetli Necip Fazıl diyor ki, ’Bana deseler ki, işi bilmeyen bir adamın belediyesinde, beldesinde yaşamak mı istersin, yoksa ağma bir şoförün arabasında seyahat mı etmek istersin.’ Benim tercihim kesinlikle ikincisi olur, diyor. Ağma bir adamın arabasına binerim seyahat ederim, diyor" ifadelerini kaydetti. Özhaseki ,ekmek, su ve otobüs fiyatlarının tarife olduğunu söyledi.



Altınpark Anfa Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Özhaseki’ye, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek eşlik etti.


Burada, Özhaseki’ye, "baret ve seymen kıyafeti" hediye edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 00:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yıldırım, Sivaslılar Buluşması’na katıldı
    1. Yıldırım, Sivaslılar Buluşması’na..
    2. İçişleri Bakanı Soylu: "Kılıçdaroğlu..
    3. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş:..
    4. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:..
    5. Kuşadası’nda adaylar görücüye çıktı
    6. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan..
    7. Yaban domuzu şehir merkezinde altı..
    8. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    9. Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş'ın yıldızı..
    10. Sarıyer'de otomobilin çarptığı kadın..
    11. Loris Karius'dan Şenol Güneş'e..
    12. GÜNDEM ÖZETİ / 17 Mart 2019
    13. Ürdün'de "nefret söylemi" karşıtı..
    14. AK Parti Sözcüsü Çelik, canlı yayında
    15. Çöken okulda 2 çocuğunu kaybeden anne..
    16. Putin'den Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'e..
    17. Kartepe’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü
    18. Yeni Zelanda'daki terör saldırısında..
    19. Highway AVM’de Çanakkale Zaferi..
    20. Yeni Zelanda'daki Christchurch..
    21. Siirt’te 200 kişilik grup AK Parti’ye..
    22. Eski AK Parti milletvekili trafik..
    23. Viyana’da ırkçılık karşıtı protesto
    24. K-Pop şarkıcılarından fuhuş ve..
    25. Turandot operasının Ankara prömiyeri..
    26. "Hristiyan terörizmi tabiri İslam..
    27. "Gittiğin mahalleye çabuk alışmışsın"
    28. Fas'ta Yeni Zelanda'daki terör..
    29. MHP'li Karakaya'dan CHP-HDP ilişkisine..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’Halepçe’..
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    49 Müslüman'ın şehit edildiği Yeni Zelanda'dan flaş karar
    49 Müslüman'ın şehit edildiği Yeni Zelanda'dan flaş karar
    Yeni Zelanda'daki şehitler için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazına davet!
    Yeni Zelanda'daki şehitler için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazına davet!
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Erdoğan: Biraz daha ileri giderseniz sizi terbiye etmesini biliriz
    Erdoğan: Biraz daha ileri giderseniz sizi terbiye etmesini biliriz