Ankara, Bursa, Aydın, Eskişehir, Gaziantep, Malatya’da yüz yüze eğitim iptal mi edildi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yeni korona tedbirlerini bir bir açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, illerin risk haritasındaki son duruma ilişkin de bilgiler vererek, 58 ilin kırmızı, 12 ilin ise turuncu renkli olduğunu söyledi. Çok yüksek ve yüksek riskli illerde hazırlık sınıfları, ilkokullar ile 8. ve 12. sınıflar hariç diğer sınıflar uzaktan eğitim görmekte.

Kırmızı renge geçen Çorum’da yüz yüz yüze eğitim iptal edilip uzaktan eğitime geçildi. Çorum Valisi Çiftçi, corona virüs ile mücadele kapsamında kentte ana sınıfı, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar hariç uzaktan eğitime geçildiğini söyledi.

MEB'den yüz yüze ve uzaktan eğitim açıklaması

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacak. Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek. Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecek. Ankara, Bursa, Aydın, Eskişehir, Gaziantep, Malatya başta olmak üzere kırmızı ve turuncu renkli illerde ana sınıfı, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar hariç diğer sınıflarda yüz yüze eğitim iptal edilerek uzaktan eğitime geçildi.

Maviden kırmızıya geçen il Iğdır oldu.

Sarıdan turuncuya geçen iller hangileri?

Sarıdan turuncuya geçen iller: Manisa, Denizli, Afyon, Kırşehir, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Tunceli, Kars.

Sarıdan kırmızıya geçen iller hangileri?

Sarıdan kırmızıya geçen ille: Ankara, Bursa, Aydın, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Nevşehir, Sivas, Gaziantep, Malatya, Erzincan, Elazığ, Bayburt, Erzurum.

Kırmızı renkli iller hangileri?

Kırmızı renkli (Çok yüksek risk) iller: İstanbul, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye, Adıyaman, Ankara, Bursa, Aydın, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Nevşehir, Sivas, Gaziantep, Malatya, Erzincan, Elazığ, Bayburt, Erzurum, Iğdır.