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Gündem Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nden Akıncı Üssü davası kararı
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Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nden Akıncı Üssü davası kararı

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yönetildiği, aralarında FETÖ’nün sivil imamlarının da bulundu 475 sanıklı Akıncı Üssü davası kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) tarafından onandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 13:15:00 - 2022-06-03 13:21:07
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nden Akıncı Üssü davası kararı

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yönetildiği, aralarında FETÖ’nün sivil imamlarının da bulundu 475 sanıklı Akıncı Üssü davası kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) tarafından onandı.

Ankara 4’ncü Ağır Ceza Mahkemesi kararında, darbeyi planladığı iddia edilen sivil imamlar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş ve darbeyi yöneten 15 asker hakkında 'Anayasayı ihlal' ve 'Cumhurbaşkanına suikast' ile 77 kişiyi kasten öldürmek suçlarından 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 901 yıl hapis cezası vermişti. 291 sanığa en az 1 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, 70 sanık beraat etmişti.

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