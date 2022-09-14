Ankara Bilim Üniversitesi akademik personel alıyor
Ankara Bilim Üniversitesi’ne; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik”i ve Ankara Bilim Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi’nde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamaları ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süreci Resmî Gazete yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.
Adres : Ankara Bilim Üniversitesi Çamlıca Mah. Anadolu Bulvarı No:16A/1 Yenimahalle ANKARA Telefon: 0 312 397 01 50
Başvuru Tarihi : 14/09/2022
Son Başvuru Tarihi : 28/09/2022
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanımız için;
Ön Değerlendirme Tarihi : 30/09/2022
Sınav Tarihi : 03/10/2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 05/10/2022
TÜM ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER
1. Başvurdukları birimi belirten dilekçe.
2. Özgeçmiş.
3. İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır).
4. Nüfus Cüzdanı Örneği.
5. Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora). Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
6. SGK Hizmet Dökümü.
7. Adli Sicil Belgesi.
8. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
9. İkametgâh
10. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız