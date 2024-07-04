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Gündem Ankara-Berlin gerilimi! Almanya Dışişleri, Türkiye Büyükelçisini çağırdı
Gündem

Ankara-Berlin gerilimi! Almanya Dışişleri, Türkiye Büyükelçisini çağırdı

Yeniakit Publisher
2024-07-04 14:50:00 - 2024-07-04 15:26:00
Ankara-Berlin gerilimi! Almanya Dışişleri, Türkiye Büyükelçisini çağırdı

Türkiye ile Avusturya arasında oynanan maçta gündem olan bozkurt işareti için dün T.C Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Almanya Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırmasının ardından bugün de Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye Büyükelçisi'ni çağırdığı açıklandı.

Almanya’nın ev sahipliğinde oynanan EURO 2024 maçından Türkiye’nin Avusturya ile arasında oynanan karşılaşmada gol atan Milli Futbolcu Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapması sonrası Ankara ile Berlin arasında gerginlik yaşanmıştı.  

Bozkurt işareti nedeniyle çağrıldı

Bugün de Almanya Dışişleri'nin, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i bakanlığa çağırdığı açıklandı. Almanya Dışişleri Sözcüsü, Büyükelçi'nin bozkurt işareti nedeniyle çağrıldığı öne sürüldü. 

 
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