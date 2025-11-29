Ankara Belediyesinde kim kime dumduma

Sayıştay’ın, ABB Hal Müdürlüğü’nün hale giriş çıkışlarda eksik bildirimlere göz yumularak vergi kaybına neden olduğu tespiti de dikkat çekti.Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan ABB AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, şunları söyledi: “Raporda, ABB Hal Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde bildirimde bulunulmadığı tespit edilen mallar için idari para cezası uygulanmadığı tespit edilmiş. Bu, aynı zamanda ‘Hal Kayıt Sistemine’ bildirilmeyen malların taşınması ve bunların depolanması’ fiilinin de işlenmiş olduğunun açık bir göstergesidir. Sayıştay incelemelerinde, cezalı hal rüsumu alınmasına ilişkin tutanaklar incelenmiş ve tutanaklarda genellikle bildirim yapmadan mal alınıp satılması seçili olduğu halde gerekli cezai işlemlerin yapılmadığı görülmüş.

Bu da ABB’nin hemen her iş ve işleminde gözlemlediğimiz usulsüzlüklerin halde de yapıldığını ortaya koymaktadır. Mansur Yavaş yönetimindeki ABB, ne yazık ki her alanda Ankara’nın ve ülkemizin kayıplar yaşamasına neden olmaktadır.” İsminin açıklanmamasını isteyen bir nakliyeci de, giriş sırasında mal sahiplerinin küçük meblağlar gösterdiğini belirterek, şunları anlattı: “Örneğin üzerinde 1 milyon liralık mal bulunan bir kamyonun irsaliyesinde o günün en ucuz ürününden 10 bin liralık mal bulunduğu beyan ediliyor. Her gün hallere giren çıkan nakliyeciler, mal sahipleri, zamanla böyle bir yol geliştirerek, ahbap çavuş ilişkileriyle kârlarına kâr katmanın yolunu bulmuşlar. Ancak bu şekilde büyük vergi kayıplarına yol açılıyor.”

Kaynak: Yeniakit