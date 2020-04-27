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Gündem

Ankara Barosu'ndan sonra BirGün de Diyanet İşleri Başkanı'nı hedef aldı

İslam'ın eşcinsellerle ilgili hükümlerini söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a çirkin iddialarla saldırdığı için hakkında soruşturma başlatılan Ankara Barosu'nun ardından bir skandal da CHP yandaşı BirGün'den geldi.

2020-04-27 16:50:00 - 2020-04-27 16:53:52
Ankara Barosu'ndan sonra BirGün de Diyanet İşleri Başkanı'nı hedef aldı

yeniakit.com.tr İslam'ın eşcinsellerle ilgili hükümlerini söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a çirkin iddialarla saldırdığı için hakkında soruşturma başlatılan Ankara Barosu'nun ardından bir skandal da mezhepçi BirGün'den geldi.

İslam'ın hükmüne 'çağ dışı' nitelendirmesi!

Mezhepçi Birgün, "İslam eşcinselliği lanetliyor" hutbesine tepki gösterdi. BirGün, Kuran-ı Kerim ayetlerinin kaynak alındığı o hutbeyi 'ayrımcı ve çağ dışı' olarak nitelendirdi.

Hükümetin, İslam'ın hükümlerini açıklayan Erbaş'a destek olduğunu belirten Birgün, CHP'nin ise Erbaş'ı eleştirdiğini yazdı.

Ankara Barosu hakkında soruşturma başlatılmıştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Barosu hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216/3 maddesi kapsamında, Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama suçundan re'sen soruşturma başlattı.

Şimdi dini değerleri aşağılayan Birgün hakkında da yetkili mercilerin harekete geçmesi bekleniyor.

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Yorumlar

maho

YÜCE DINIMIZ ISLAM HEP DOGRUYU SÖYLER.
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mahoaga

'istanbul sözleşmesi' sodomist ve mason güruhu gereğinden fazla cesaretlendirdi. Bir an önce bu ahlaksız sözleşme iptal edilmelidir.
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