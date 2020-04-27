Ankara Barosu'ndan sonra BirGün de Diyanet İşleri Başkanı'nı hedef aldı
İslam'ın eşcinsellerle ilgili hükümlerini söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a çirkin iddialarla saldırdığı için hakkında soruşturma başlatılan Ankara Barosu'nun ardından bir skandal da CHP yandaşı BirGün'den geldi.
yeniakit.com.tr İslam'ın eşcinsellerle ilgili hükümlerini söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a çirkin iddialarla saldırdığı için hakkında soruşturma başlatılan Ankara Barosu'nun ardından bir skandal da mezhepçi BirGün'den geldi.
İslam'ın hükmüne 'çağ dışı' nitelendirmesi!
Mezhepçi Birgün, "İslam eşcinselliği lanetliyor" hutbesine tepki gösterdi. BirGün, Kuran-ı Kerim ayetlerinin kaynak alındığı o hutbeyi 'ayrımcı ve çağ dışı' olarak nitelendirdi.
Hükümetin, İslam'ın hükümlerini açıklayan Erbaş'a destek olduğunu belirten Birgün, CHP'nin ise Erbaş'ı eleştirdiğini yazdı.
Ankara Barosu hakkında soruşturma başlatılmıştı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Barosu hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216/3 maddesi kapsamında, Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama suçundan re'sen soruşturma başlattı.
Şimdi dini değerleri aşağılayan Birgün hakkında da yetkili mercilerin harekete geçmesi bekleniyor.