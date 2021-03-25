Ankara Barosu Danıştay'a akıl verdi: Avukatlar için 'kıyak' karar

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AK parti iktidarı 2017 yılında avukatların devlete olan borçlarına ilişkin bir düzenleme yapmıştı. Buna göre; avukatlar resmi kanallardan alacaklarını tahsil ederken, devlete borçlu olup olmadıkları araştırılıyordu. Bu kapsamda; avukatlardan, ilam vekalet ücretleri ödenirken 'Maliye Bakanlığı'na bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge' isteniyordu.

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Barolara ile ilişkin düzenleme yapılırken 'avukatların haklarını koruyacağım' bahanesi ile taşkınlık çıkartarak Ankara'ya yürüyen barolar, bu kez de avukatların devlete olan borçlarını ödememesi için Danıştay'a başvurdu. Ankara Barosu tarafından, iktidarın ilgili kanun düzenlemesine ilişkin iptal davası açıldı. Baro'nun başvurusunu inceleyen Danıştay 10. Dairesi ise skandal bir kararla düzenlemenin iptaline karar verdi. Bundan böyle avukatlar remi kanallarla para ödemesi alırken, devlete borçlu olup olmadıklarını gösteren belgeyi ibraz etmek zorunda olmayacak.

Müjde verir gibi paylaştılar

Ankara Barosu; devletin, avukatlardan alacaklı olduğu paraları tahsil etmesine engel olacak kararı, twitter hesabından duyurdu.

Skandal karar oy çokluğuyla alındı

Danıştay 10. Dairesi'nden çıkan skandal karar oy çokluğuyla alındı. Karara itiraz eden üye Lütfiye Akbulut, "Kamu alacaklarının tahsilatını hızlandırmayı amaçlayan dava konusu düzenlemede hukuka aykırılık bulunmamaktadır." dedi.