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"Ankara Anlaşması İş Kurma Vizesi 31 Ekim'den sonra bitebilir"

CSS Legal, anlaşmasız Brexit hazırlık çalışmalarının parçası olarak İngiliz İçişleri Bakanlığı'nın Türk vatandaşlarına özel İngiltere-Ankara Anlaşması İş Kurma Vizesi'nin 31 Ekim'den sonra sona erebileceğini duyurdu

06 Ağustos 2019 Salı 09:27
"Ankara Anlaşması İş Kurma Vizesi 31 Ekim'den sonra bitebilir"

İSTANBUL (AA) - Vize ve danışmanlık firması CSS Legal, İngiltere hükümetince belirlenen anlaşmasız Brexit hazırlık çalışmalarının bir parçası olarak İngiliz İçişleri Bakanlığı sadece Türk vatandaşlara özel olan İngiltere Ankara Anlaşması İş Kurma Vizesi'nin 31 Ekim'den sonra bitebileceğini duyurdu.

CSS Legal'den yapılan açıklamaya göre bildiride, Türk vatandaşı olan girişimcilere sunulan ayrıcalıklı statünün 31 Ekim'de veya daha erken bitebileceği kaydedildi.

31 Ekim sonrası anlaşmasız Brexit halinde Türk hükümeti ile ikili anlaşma yapılması noktasında çalışmaların sürebileceğine dikkat çekilirken, bunun henüz böylesi bir yeni vize kategorisinin yürürlüğe girmesi anlamına gelmediği de belirtildi.

İngiltere İçişleri Bakanlığı (Home Office), AB'den anlaşmasız çıkılması durumunda daha öncesinde yapılan uluslararası anlaşmaların geleceğine dair detaylı bir açıklamada bulundu. Söz konusu açıklamada görüşlerine yer verilen CSS Legal Londra Ofisi Göçmenlik Hukuku Uzmanı Hüberya İnce, "İngiltere İçişleri Bakanlığı yayınladığı bildiride, AB ile anlaşmalı ya da anlaşmasız olarak gerçekleşecek iki Brexit durumunda da İngiltere'nin farklı politikalar izleyeceğini duyurmuş oldu." ifadelerini kullandı.

İnce, "Birleşik Krallık Hükümeti benzer bir anlaşma halinde işçi veya işveren Türk vatandaşları ve ailelerine Brexit'ten önceki uygunluk şartlarıyla vize izni başvurusunda bulunma imkanı vermek istiyor ama İngiltere, AB'den ayrılığın ardından İngiltere'ye giden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bir taahhütte bulunmuyor. Durum böyle olunca vize başvurusu yapacak kişilerin 31 Ekim 2019 tarihini her ihtimale karşı göz önünde bulundurma ve başvurularını geciktirmemeleri daha iyi olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 09:27
  1. CSS Legal

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