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Ankara ABD'yi açıkça uyardı: Anında harekete geçeriz!

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu.

11 Aralık 2018 Salı 19:44
Ankara ABD'yi açıkça uyardı: Anında harekete geçeriz!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'nin kuzey doğusunda 35-40 bin kişiye eğitim vereceği yönündeki haberlere değinerek, 'böyle bir durumda Türkiye seyirci kalmaz, Cumhurbaşkanımız'ın talimatları açıktır, anında harekete geçeriz' ifadesini kullandı.

Ömer Çelik, konuyla ilgili şöyle konuştu:

ABD'nin Suriye'nin kuzey doğusunda 35-40 bin kişiyi eğitmesiyle ilgili haberler konusunda büyük bir hassasiyetimiz olduğunu duyurmak isterim. Bunların hiçbirini iyi niyetli yaklaşımlar olarak görmüyoruz.

Bu yanlış ve yanlış olduğu defalarca ispat edilmiş yöntemlere bir daha asla başvurulmaması gerekir.

"Teröre destek" olarak okunu

Orada 35-40 bin kişiyi eğitmekten bahsetmek, Türkiye Cumhuriyeti açısından, oradaki terör unsurlarına yeni bir destek olarak okunur.

"Cumhurbaşkanımızın talimatı açıktır, anında harekete geçeriz"

Ve şundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın, Türkiye Cumhuriyeti devleti, karşısındaki güç ve kuvvet kim olursa olsun, milli güvenliğine yönelik bir tehdit olduğu zaman, bu tehdidi bertaraf etmek için anında harekete geçecektir.

"Altını çiziyorum!"

"Anında harekete geçecektir" tesbitinin altını çiziyorum. Bu konuda güvenlik güçlerimizin hassasiyeti, Sayın Cumhurbaşkanımız'ın talimatları çerçevesinde, çok açıktır. Oradaki durumu seyretmemizi hiç kimse beklememelidir. Cumhurbaşkanımız'ın talimatları açıktır.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 19:44
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  • DarthSidiousDarthSidious1 sa önce
    Adamlar 5 senedir eğitip donatıyor zaten hadi geçin harekete artık. Laf değil icraat bekliyoruz.
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