ANKA’dan hemşirelere teşekkür

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde, ’Hemşireler Günü’, korona virüs nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak kutlandı.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde, 12 Mayıs Hemşireler Günü’nü ve 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası kutlandı. Korona virüs nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen kutlamada, hastane Hemşire Hizmetleri Koordinatörü Ayşe Koç ve Finans Koordinatörü Yaşar Ağdağ, büyük özveri ve azimle çalışan hemşirelere tek tek teşekkür ederek, onlara çiçek takdim etti.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, telefon ile görüntülü olarak katıldığı kutlamada, korona virüs salgını ile mücadele ön safhalarda yer alarak fedakarca görev yapan hemşirelere minnettar olduklarını söyledi. Kaplan, "Sağlık sisteminde hemşireler büyük bir öneme sahipler. Bu önemi salgın sürecinde daha da iyi anladık. Salgın sürecinde yoğun stres altından çalışan, buna rağmen hiç yılmadan özverili şekilde mesleğini layıkıyla yerine getiren tüm hemşirelerin Hemşireler Günü’nü kutluyorum" dedi.

Hastanede görev yapan hemşireler ise hatırlanmanın çok güzel olduğunu ifade ederek, hastane yönetimine duyarlılıkları için teşekkür etti.