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Anka’dan bayramda et tüketimi uyarısı

Kurban Bayramı’nı sağlıklı geçirmek için beslenmeye dikkat etmek gerektiğini söyleyen Gaziantep Özel Anka Hastanesi Diyetisyeni Merve Harputluoğlu, bayramda tüketilmesi gereken et miktarı, eti pişirme ve saklama yöntemleri ile ilgili bilgi verdi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:12
Anka’dan bayramda et tüketimi uyarısı

Kurban Bayramı’nı sağlıklı geçirmek için beslenmeye dikkat etmek gerektiğini söyleyen Gaziantep Özel Anka Hastanesi Diyetisyeni Merve Harputluoğlu, bayramda tüketilmesi gereken et miktarı, eti pişirme ve saklama yöntemleri ile ilgili bilgi verdi.


Gaziantep Özel Anka Hastanesi Diyetisyeni Merve Harputluoğlu, Kurban Bayramı’nda aşırı et tüketiminin ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğine dikkat çekerek sağlıklı beslenme konusunda şu önerilerde bulundu:


“Kurban Bayramı’nda fazla miktarda kırmızı et tüketimi kolesterol, gut ve kalp hastalığını tetikliyor. Bu nedenle doğru miktarlarda et tüketip diğer öğünlerde bazı hususlara dikkat ederek gün içinde karbonhidrat, yağ ve protein dengesini bozmamak gerekiyor. Kurban Bayramı’nda hayvansal kaynaklı protein alımını dengelemek için kahvaltılarda sucuk, salam, sosis, yumurta tüketmek yerine ceviz, badem, meyve, yulaf, tarçın ve az miktarda sütten oluşan bir müsli hazırlayabilirsiniz. Eti öğle yemeğinde tüketip akşamı zeytinyağlı sebze yemeğine ayırmalısınız. Böylelikle akşam yemeğinde de proteine yüklenmemiş olursunuz. Günlük et tüketiminin 90 gramın (ortalama 3 köfte kadar) üzerinde olmamasına dikkat edin. Sağlık problemleriyle karşılaşmamak için eti tereyağı veya kuyruk yağı eklemeden, kendi suyunda, kısık ateşte pişirmelisiniz. Mangal ile pişirme yönteminde et ateşe yakın olduğundan kanserojen öğeler oluşabileceği gibi B1, B12 ve folik asit gibi önemli vitaminlerin de kaybı söz konusu olabiliyor. Bu yüzden eti, kömürler kor halini aldıktan sonra, ateşten yaklaşık 15 cm kadar uzakta pişirmelisiniz. Yanmış etlerin kanserojen olduğunu unutmamalı ve bu etleri kesinlikle tüketmemelisiniz. Etlerin sebzelerle birlikte pişirilmesi veya sebzelerle birlikte tüketilmesi; sebzelerde bulunan C vitamininin etlerde bulunan demirin emilimini arttırması açısından önem taşımaktadır. Ayrıca aşırı et tüketimi kabızlığa yol açabileceğinden, etin yanında bol posa içeren sebzelerin tüketilmesi sindirim sistemi problemlerinin oluşumunu engellemek için de bir hayli önemli.”


Kurban Bayramı’nda etin tüketimin yanı sıra saklama koşullarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Diyetisyen Merve Harputluoğlu, “Geleneksel olarak bayram günü kesilen hayvan eti, bekletilmeden tüketilir. Ancak bu durum hem pişirme hem de sindirimde zorluk yapar, hazımsızlığa neden olur. Bu nedenle özellikle mide problemleri olan kişiler eti +4 derecede en az 24 saat beklettikten sonra tüketmelidir. Kurban etlerinizi daha uzun sürede tüketmek gibi bir düşünceniz varsa buzdolaplarınızın -18 derecelik dondurucu kısımlarını kullanmalı, etleri tek pişirimlik porsiyonlar halinde dondurup 4-6 ay süreyle tüketmelisiniz” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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