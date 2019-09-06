Anka’da böbreği alınmadan kanserden kurtuldu

İdrarında kanama ve şiddetli böbrek ağrısı şikayeti ile Özel Gaziantep Anka Hastanesi’ne başvuran 53 yaşındaki Zeynep Değirmenci’nin sol böbreğinde tespit edilen tümör başarılı operasyonla alındı.

Gaziantep’te yaşayan 53 yaşındaki Zeynep Değirmenci’nin, yaklaşık 6 aydır idrarda kanama ve böbrek ağrısı şikayeti vardı. Doktora başvuran Değirmenci’nin yapılan tetkiklerinde böbreğinde tümör olduğu saptandı. Tümörlü böbreğinin alınması gerektiği söylenen Değirmenci, böbreğinin alınmasını istemeyerek ameliyat olmadı. Bir süre sonra ağrıları dayanılmaz hale gelen Değirmenci, yaptığı araştırmalar sonucu bu operasyonların başarıyla yapıldığı Gaziantep Özel Anka Hastanesi’ne başvurdu. Hastanede Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hilmi Çelik tarafından yapılan muayene ve tetkikler sonucunda Değirmenci’nin sol böbreğinde 4 cm’lik tümör olduğu tespit edildi.

Op. Dr. Çelik, ameliyat olmadığı takdirde tümörün ciddi sorunlara neden olacağını söylediği Değirmeci’ye, böbreğini koruyarak sadece tümörlü bölgeye yapacağı ameliyat ile kendisini sağlığına kavuşturabileceğini dile getirdi. Bunun üzerine ameliyat olma kararı veren Değirmenci, yaklaşık 2 buçuk saat süren başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

"Böbreğimi kaybetmeden sağlığıma kavuştum"

Operasyondan 5 gün sonra taburcu olan Zeynep Değirmenci, “Uzun süredir idrarda kanama ve böbrek ağrım vardı. Yapılan tetkiklerde böbreğimde tümör olduğu tespit edildi. Başvurduğum hastanelerde tümörle birlikte böbreğimin de alınması gerektiğini söylediler. Ancak ben böbreğimi kaybetmek istemiyordum. Bu nedenle araştırma yaptım ve Gaziantep Özel Anka Hastanesi’ne başvurdum. İyi ki de başvurmuşum. Böbreğimi kaybetmeden tümörden kurtuldum. Doktoruma ve Gaziantep Özel Anka Hastanesi’ne ne kadar teşekkür etsem azdır” dedi.

Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Hilmi Çelik ise, "Hastamızın yapılan tetkiklerinde sol böbreğinde yaklaşık 4 cm’lik tümör olduğu belirlenmiş. Tümörü temizlemek için böbreğinin alınması gerektiği söylenmiş. Kendisi daha sonra bize başvurdu. Zeynep hanımın durumunu değerlendirdiğimizde ameliyatı böbreği koruyarak yapılabileceğimizi belirledik. Durumu kendisine ilettik, ardından da Parsiyel Nefrektomi dediğimiz sadece tümörlü bölgenin çıkarıldığı ameliyatı gerçekleştirdik. Böylelikle hasta hem tümörden kurtuldu hem de böbreğini kaybetmemiş oldu. Böbreğin tamamen alınması sonucunda tek böbrekli kalmak sıklıkla problem olmazken, özellikle diyabet hastalığı, hipertansiyon ve kolesterol yüksekliği olan hastalarda ilerleyen yaşlarda böbrek yetmezliği ile karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle bu durumda olan hastaların bu ameliyatları eğer tümörün durumu uygunsa Parsiyel Nefrektomi olarak yaptırmalarının kendileri açısından daha iyi olacağını belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

Böbrek tümörlerinin uzun süre belirti vermeden, sinsice ilerlediğini vurgulayan Gaziantep Özel Anka Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hilmi Çelik, hastalığı tetikleyen etkenlere çok dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Op. Dr. Çelik, özellikle sigara tüketimi, yüksek tansiyon, obezite, aşırı ağrı kesici ilaç kullanımı, viral hepatitler ve birinci derece yakınlarında böbrek tümörü bulunan kişilerin risk altında olduğuna dikkat çekti.

Bu kişilerin belirli aralıklarla doktor kontrollerine gitmelerinin erken teşhis açısından önemli olduğunu belirten Op. Dr. Çelik, "Büyümüş böbrek tümörleri kısa zamanda yaşamı tehdit edebilirken erken dönemde teşhis edilen tümörlerin tedavisinden sonra hasta normal yaşantısına geri dönebilmektedir" diye konuştu.