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Anka’da Bayramlaşma

Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:24
Anka’da Bayramlaşma

Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ve hastane yönetimi bayram boyunca mesai yapacak hekim ve sağlık çalışanları ile bayramı hastanede geçirmek zorunda olan hastaların bayramını kutladı.


Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nde geleneksel hale gelen bayramlaşma töreni hastane yönetimi, doktorlar ve tüm sağlık çalışanlarının katılımı ile gerçekleşti. Hastane lobisinde gerçekleşen törende Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ve Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdür Uzman Dr. Av. Cengiz Bayram hastanede görev yapan hekim ve sağlık çalışanlarının ellerini tek tek sıkarak, onların bayramını kutladı.


“Bayram süresince kesintisiz sağlık hizmeti vereceğiz”


Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, yaptığı açıklamada, ”Birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olan bir bayrama daha sağlık, huzur, güven ortamı içerisinde ulaşmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da, insanların şifa bulması için biz, ekip arkadaşlarımızla görevimizin başında olacağız. Hastane olarak tüm tedbirleri aldık, özellikle acil bölümü olmak üzere bir yoğunluk yaşanabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle bayram mesaisi planını yaptık. Bayram tatili boyunca hastanemiz hizmet vermeye devam edecek. Bayramlar birlik ve beraberliğimizin teminatı olup bu bayramı fırsata çevirerek kucaklaşmak, kenetlenerek tek yürek olmak zorundayız. Bu anlamda bayramı fırsata çevirerek yardımlaşma ve dayanışmamızı arttırarak sürdürmeliyiz. Bayramın ülkemize, milletimize ve İslam alemine huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni eder bütün vatandaşlarımızın bayramını kutlarım" dedi


“Bayramı hastanede geçirenlerin ailesi bizleriz”


Bayramlarda hastanelerde genelde buruk bir sevinç yaşandığına değinen Dr. Av. Cengiz Bayram ise; “Bayramları herkes ailesinin yanında geçirmeyi ister. Ancak sağlık sorunları yüzünden hastanelerde geçirmek zorunda kalan hastalarımız var. Bayramı hastanede geçirmek zorunda olan hastalarımızı her bayramda olduğu gibi bu bayramda da yalnız bırakmak istemedik. Bizler hastalarımızın yalnızca tedavi sürecinde değil, böyle özel günlerde de yanlarındayız. Onlara bayramın her yerde yaşanabileceğini göstermeye ve yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalışıyoruz“ diye konuştu.


“Bayramın güzelliklerini hep birlikte yaşayalım”


Bayramların yardımlaşma duygusunu sağlayan kutsal günler olduğunu belirten Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu ise, ”Kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu güzel bayram coşkusunun ülkemize, milletimize, barış, huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyorum. Bu bayramda da gerek uykusundan gerek sevdiklerinden feragat edip insanların sağlığı için mesai yapacak olan sağlık çalışanlarımıza minnet ve sevgilerimi sunuyor hepsini bayramlarını kutluyorum" dedi


Hastane yönetimi, daha sonra hekimlerle birlikte hastanede tedavi gören hasta ve hasta yakınlarını odalarında tek tek ziyaret ederek, onların bayramlarını kutlayıp, acil şifalar diledi. Hastane yönetiminin ziyareti ile mutlu olan ve moral bulan hastalarla hasta yakınları ise bu duyarlılıkları için onlara teşekkür etti.Bayram çikolatası ikram edilerek bayram ziyareti sonlandırıldı.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:24
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