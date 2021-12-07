ANKA SİHA'dan gururlandıran başarı

Aralık 2010’da ilk uçuşunu gerçekleştiren ve 2013’te envantere giren TUSAŞ’ın ANKA İnsansız Hava Aracının göklerde 100 bin uçuş saatini tamamladığı TUSAŞ’ın sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

ANKA-S

Yeni nesil faydalı yüklerin entegrasyonu ve milli imkânlar ile uluslararası emniyet standartlarına göre tasarlanan ANKA-S Sistemi, sahip olduğu milli uçuş kontrol bilgisayarı, milli hava aracı kontrol bilgisayarı ve milli IFF ile emniyet ve operasyon kabiliyeti olarak sınıfının en yetkin sistemlerinden biri olarak envanterdeki yerini aldı.

ANKA-S, MALE (Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı) İHA projesi, ANKA İHA sistemlerinin alt türü olarak 25 Ekim 2013 tarihinde Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii arasında yapılan üretim anlaşması ile hayata geçirilmişti. ANKA ve ANKA Blok-B sistemleri temel alınarak geliştirilen ANKA-S, 2017 yılında hizmete girdi.

S versiyonunun bir diğer özelliği ise sistemin, uydudan kontrol edilebilmesidir. Uydudan kontrol edilebilme kabiliyeti ile kontrol mesafesi arttırılarak genişletilmiş harekat alanı oluşturulmaktadır.

Gece ve gündüz, kötü hava şartları da dahil, keşif, gözetleme, sabit/hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı, gerçek zamanlı görüntü istihbaratı görevleri, yeni nesil elektro optik/kızıl ötesi kamera ile teşhis, takip ve işaretleme görevlerinin icrası, MAK görevi ve telsiz rölesi ile hava-yer/yer – yer haberleşme desteği sağlanmaktadır.