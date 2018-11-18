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Anka ihracata uçuyor

TUSAŞ, Endonezya Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı olan insansız hava araçları için açılan uluslararası ihalede, Anka ile 4 rakip arasından 2 firmanın yer aldığı kısa listeye kaldı.

18 Kasım 2018 Pazar 15:35
Anka ihracata uçuyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen insansız hava aracı (İHA),ilk ihracat başarısına çok yaklaştı. Endonezya Hava Kuvvetler Komutanlığı için temin edilecek 6 hava araçlık 2 sistem için teklifini sunan şirket, ANKA’nın teknik, sanayi katılım ve maliyet konularındaki üstün özellikler ile 4 rakip arasından 2 firmanın yer aldığı kısa listeye kaldı. İHA sistemlerinin tedariki için 28 Haziran’da Endonezya Savunma Bakanlığı tarafından uluslararası ihale süreci başlatıldı. TUSAŞ, teklifini 24 Ağustos’ta teslim etti. İhale sürecinde ve öncesinde, kullanıcı ve tedarik makamlarıyla gerçekleştirilen toplantılarda, Anka İHA Sistemi üstün teknik özellikleriyle tam not aldı. Endonezya’nın başkent Cakarta’da 7-10 Kasım’da düzenlenen Indo Defence 2018 Fuarı’nda da haleye katılım sağlayan sistemler arasında sadece gerçek boyutlu ANKA sergilendi. Bu durum Endonezya makamları nezdinde inşa edilmek istenen iş birliğinin ve ihaleye atfedilen önemin çok belirgin bir göstergesi olarak yorumlandı.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 15:35
  1. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ)
  2. insansız hava aracı (İHA)
  3. Endonezya Hava Kuvvetler Komutanlığı
  4. Endonezya Savunma Bakanlığı
  5. Cakarta

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