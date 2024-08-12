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Gündem Anız yangını ormanlık alana sıçradı
Gündem

Anız yangını ormanlık alana sıçradı

Yeniakit Publisher
2024-08-12 18:28:00 -
Anız yangını ormanlık alana sıçradı

Adana'da çıkan anız yangını ormanlık alana sıçradı.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, ormanlık alana sıçrayan anız yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çörten Mahallesi'ndeki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri, 4 arazöz ve 3 su tankı yönlendirildi.

Ekiplerin, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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