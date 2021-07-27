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Yerel Anız yangını nedeniyle dumandan zehirlendi
Yerel

Anız yangını nedeniyle dumandan zehirlendi

Adıyaman’da meydana gelen anız yangınına müdahale etmeye çalışan 1 kişi duman zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 22:35:00 -
Anız yangını nedeniyle dumandan zehirlendi

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında bulunan bir arazi içerisinde anız yangını meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yoğun dumanların arasında olay yerine gelen itfaiye ekiplerine yardımcı olmaya çalışan vatandaşlardan Yusuf Turan dumandan zehirlendi. Yusuf Turan, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yusuf Turan’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve yangının ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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