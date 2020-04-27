Anıtkabir’de koronavirüs tehlikesi! Mart ayında 95 bin kişi ziyaret etti

Faruk Arslan İstanbul

Küresel çapta milyonlarca insana bulaşan koronavirüs salgını nedeniyle dünyada ve Türkiye’de tüm ibadet mekanları, meydanlar, müzeler, stadyumlar, kültür merkezleri, yürüyüş alanları, park ve bahçeler kapatılırken, ülkemizde salgının en çok yayıldığı 3’üncü kent olan Ankara’daki Anıtkabir ise haftanın her günü ziyarete açık tutuluyor. Mustafa Kemal ve İsmet İnönü’nün mezarlarının yer aldığı Anıtkabir’in hâlâ açık tutulmasının vardığı tehlikeli boyut rakamlara yansıyor. Virüs salgınının Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılmaya başladığı ocak, şubat ve mart aylarına ilişkin Anıtkabir istatistiklerine göre; bu 3 ayda toplu halde Anıtkabir’e giden yabancı uyruklu kişi sayısı 31 bin 562 olarak kayıtlara geçti.

3 ayda yarım milyon kişi

Virüsün kısa sürede 100 bini aşkın kişiye bulaştığı ülkemizde ilk vakanın tespit edildiği mart ayındaki Anıtkabir verileri de tüyler ürpertiyor. Mart ayında 89 bin 345’i yerli, 6 bin 244’ü yabancı olmak üzere tam 95 bin 589 kişi Anıtkabir’e doluştu. Ocak-şubat-mart boyunca Türkiye ve dünyanın çeşitli kentlerinden Anıtkabir’e topluluklar halinde girerek temasta bulunan toplam ziyaretçi sayısı ise 452 bin 277 olarak ölçüldü. Resmi törenler haricinde de açık tutulan Anıtkabir’de bu dönemde 4 de tören düzenlendi. Virüs tedbirleri kapsamında camiler bile kapatılırken, isteyen herkes Anıtkabir’e 09:00 ile 16:30 saatleri arasında ziyaret gerçekleştirebiliyor.