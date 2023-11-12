Özgür Özel'den Anıtkabir'de İsmet İnönü provokasyonu! Hayatları heykelle çelenk arasında geçiyor
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anıtkabir'e ilk ziyaretinde İsmet İnönü provokasyonuna soyundu.
Özel, 'CHP Genel Başkanı’ sıfatıyla Anıtkabir’e gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaretinde provokasyona soyundu.
Gazete Duvar'ın haberine göre Özel, Anıtkabir ziyaretinde Mustafa Kemal'in mozolesine çiçek bıraktıktan sonra İsmet İnönü'nün kabrine geçti.
Özel'in İsmet İnönü’nün mezarına çelenk koyulması talebi nedeniyle kısa bir kriz yaşandığı öğrenildi.
Provokasyonda diretti!
Özgür Özel'in talebi yönetmelik gerekçesiyle kabul edilmedi. Anıtkabir'deki askeri makamlar İsmet İnönü'nün anıt mezarına çelenk konulmasına izin verilmediğini, bu uygulamanın da 4 yıldır devam ettiği bilgisini Özel ile paylaştı.
Talebin geri çevrilmesine karşılık, ‘partisinin kurucusu ve 2. Cumhurbaşkanı İnönü'nün mezarına çelenk koymak için izin almasına gerek olmadığını’ bildiren Özel'in ısrarı üzerine Anıtkabir Komutanlığı ile CHP Genel Merkezi arasında görüşme trafiği arttı. Özel'in talebinde ısrar etmesiyle, konulan engelden vazgeçildi ve Özel, İnönü'nün mezarına hazırlanan çelengi koydu.
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