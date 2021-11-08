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Gündem Anıtkabir’de Kur’an tartışması!
Gündem

Anıtkabir’de Kur’an tartışması!

Yeni Şafak gazetesi yazarı Hüseyin Likoğlu, Mustafa Kemal'in ölüm yıldönümü yaklaşırken "Anıtkabir'de Kur'an okunması" önerisinde bulundu. Likoğlu'nun bu önerisi hem Atatürk istismarcılarını hem de dindarları kızdırdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 15:38:09 - 2021-11-08 15:38:03
Anıtkabir’de Kur’an tartışması!

Yeni Şafak gazetesi yazarı Hüseyin Likoğlu, Mustafa Kemal'in ölüm yıldönümü yaklaşırken çok konuşulacak bir yazıya imza attı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle okutulan hutbede, Hz Peygamber ve dört halife dışında hiç kimsenin ismi geçirilmediği gibi, Atatürk'ün de ismini geçirmemesine cahilce eleştirilerde bulunanları değerlendirdiği yazısında, "Bu tartışmaları bitirecek tek bir hamle var: Evet, Atatürk’ün camilerde devlet yetkililerinin isimlerinin anılmamasına ilişkin bir genelgesi var, doğru. Ama Anıtkabir’de Kur’ân-ı Kerim okunmayacağına ilişkin bir genelge var mı? Hayır yok." diyen Likoğlu, Anıtkabir'de Kur'an okunması önerisinde bulundu. Atatürk'ün isminin camilerdeki hutbelerde, dualarda, vaizlerde anılması isteniyorsa, dualarla yâd edilmesi gerektiğini ifade eden Likoğlu, "O halde yapılacak en güzel şey, bugün 8 Kasım, çarşamba günü 10 Kasım. Bu yıl Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83’üncü yıl dönümü. Sizce de Anıtkabir’de Kur’ân okumanın vakti gelmedi mi?" dedi.

Kur'an okumak, ruhunu muazzep etmez mi?

Likoğlu'nun bu önerisi ise hem Atatürkçüleri hem dindarları kızdırdı. Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda kimi kullanıcılar, Mustafa Kemal’e atfedilen "Arap oğlunun yavelerini (saçmalıklarını) Türk oğullarına öğretmek için Kur’an’ı Türkçeye tercüme ettireceğim ve böylece de okutturacağım!” sözünü gerekçe göstererek, Anıtkabir’de Kur'an okunmasının Atatürk’ün ruhunu muazzep edeceğini söylerken, kimileri de türbelere-yatırlara karşı çıkıp, padişah türbelerini bile kanunla yasaklatan Atatürk’ün mezarında Kur'an tilaveti yapılmasının doğru olmadığını ileri sürdü.

Haydar Baş'ın oğlu, "mevlid" için başvuru yapmıştı 

Bilindiği gibi, tarikat geleneğinden geldiğini iddia eden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş da, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak, 10 Kasım'da Ayasofya Camii’nde Mustafa Kemal için mevlid okutulması talebiyle İstanbul Valiliği'ne başvurduklarını açıklamıştı. Geçtiğimiz yıl koronadan vefat eden baba Haydar Baş, Atatürk'ün hafız olduğunu, sabahlara kadar Kuran okuttuğunu da iddia etmişti.

 

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