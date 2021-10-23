'Ani ve şiddetli olacak' deyip açıkladı! Rekor altın tahmini

Altın fiyatlarında son günlerde hareketli anlar yaşanıyor. Fiyatlarda yaşanan dalgalanma üzerine açıklama yapan Kanada madenciliğinin en büyük isimlerinden biri olan Goldcorp’un eski yöneticileri David Garofalo ve Rob McEwen; yatırımcıların küresel enflasyonist baskıların merkez bankacıları ve tüketici fiyat endekslerinin öne sürdüğünden daha kalıcı ve daha yoğun olduğunu yakında anlayacaklarını tahmin ediyor. Garofalo’ya göre, bu enflasyonist baskılar gerçekleştiğinde, altının yatırımcıları enflasyondan koruma çekiciliği, fiyatları şu anki yaklaşık 1.800 dolardan 3.000 dolara gönderecek. McEwen, 5.000 dolarlık uzun vadeli tahmini için bu artışın bir “ön ödeme” olacağını söylüyor.

"Ons altın 3000 dolar olacak"

Altın yöneticilerinin sarı metalde yükseliş öngörmeleri şaşırtıcı olmasa da genellikle bu kadar kısa sürede bu kadar dik bir kazanç öngörmediklerine dikkat çekiliyor. Garofalo Cuma günü McEwen ile birlikte yaptığı bir röportajda, “eğer diğer metalleri bir indikatör olarak alırsak, altın rallisi geldiğinde dramatik olacak,” dedi. Garofalo ise "Aylardan bahsediyorum. Tepki, gerçekleştiğinde ani ve şiddetli olma eğilimindedir. Bu yüzden altının ons başına 3.000 doları yıllar değil aylar içinde elde edeceğinden oldukça eminim." ifadelerini kullandı.