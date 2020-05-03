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Aktüel

Ani refleks gösterdi hayatı kurtuldu

Kayseri’de iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında, savrulan arabayı fark eden yayanın ani refleksi hayatını kurtardı.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 10:38:36 -
Ani refleks gösterdi hayatı kurtuldu

Kayseri’de iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında, savrulan arabayı fark eden yayanın ani refleksi hayatını kurtardı.


Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı İstasyon Caddesi ile Oğuz Caddesi kavşağında iki aracın çarpışması ile trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı yerde karşıdan karşıya geçen bir yaya, çarpışmanın etkisiyle savrulan beyaz aracı son anda fark ederek ani bir refleksle kaçtı. Ani bir refleksle hayatını kurtaran yaya, beyaz aracın şoförüne ellerini açarak tepki gösterdi.


Yaşanan kazada otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, polis kaza ile ilgili olarak işlem başlattı.

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