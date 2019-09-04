Ani fren yapan motosiklet devrildi: 3 yaralı Kilis’te yayaya çarpmamak için ani fren yapan sürücünün motosikleti devrildi.

Kilis’te yayaya çarpmamak için ani fren yapan sürücünün motosikleti devrildi. Kazada sürücü ve 2 yolcu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, çevre yolu Ekrem Çetin Mahallesi’nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İ.K. yönetimindeki 79 AAG 137 plakalı motosiklet, sürücüsünün yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarpmamak için ani fren yapması sonucu devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü İ.K., motosiklette yolcu olarak bulunan A.K. ile Z.Z.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vatandaşlar, aynı bölgede sürekli kazalar meydana geldiğini, üst geçit yapılmasını istediklerini söyledi.

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