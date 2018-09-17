Ani fiyat artışı tüketicinin ayağını keser

Buğra Kardan Dolar ve Euro’nun TL karşısındaki değer artışını bahane ederek ürün fiyatlarını şişiren firmalara tüketiciler gibi büyük perakende grupları da tepki gösteriyor. Media Markt’ın CEO’su Yenal Gökyıldırım, stokta bulunan ürünlerinin fiyatları arttırmanın yanlışlığına işaret ederek, üreticilerin ve perakendecilerin ekonomiyi akışkan kılmaları gerektiğini söyledi. Gökyıldırım, “Ürün satışını durdurmamak, mal tedarikini sekteye uğratmamak, tüketiciyi şoka uğratmamak gerekiyor” dedi.

BEDELİ AĞIR OLUR

Durgunluğun bir an evvel aşılması temennisinde bulunan Gökyıldırım, şöyle devam etti: “Malum ekonomik şokların bedeli ağır olur. Ardından ani fiyat artışları gelir. Bu da tüketicinin ayağını keser. Unutulmamalı ki hiçbir marka yalnız değil, her ürünün 5 muadili var. Üretici ve perakendeci firmalar bu şuurla kendilerini konumlandırmalı, depolarında bulunan ürünlerin fiyatlarını artırmamalı. Bu firmalar kur seviyelerinin reel olmadığını, yakında bir yere oturacağını bilerek satış yapmalı ki tüketiciler şoka uğramasın.”

YERLİ ÜRÜNLERE İLGİ ARTIYOR

Kurda yukarı yönlü oynamaların ardından gerek ithal gerek yerli ürünlerin fiyatlarının arttığını anlatan Gökyıldırım, “Ülkemizde üretilen ürünlerin girdileri yabancı orijinli. Yabancı orijinli olmasa bile pek çok ürünümüzün fiyatının dolar ile belirlendiği hakikat. Bu anlamda en önemli örnek kendi tarla tapanlarımızda yetişen pamuk ve bademdir” ifadelerini kullandı.

Rafları yerli markaların doldurmaya başladığını vurgulayan Gökyıldırım, “Ne mutlu müşterilerimiz ile buluşturduğumuz ürünlerin yüzde 50’ye yakını ülkemizde üretiliyor ve yoğun ilgi görüyor” açıklamasını yaptı.

KGF MODELİ ÖNERİSİ

AVM kiralarında dolardan TL’ye geçiş için önemli adımlar atıldığını vurgulayan Gökyıldırım, “Bu bağlamda hükümetin aldığı kararlar olumlu olup perakendecileri rahatlatacak” görüşünü paylaştı. Gökyıldırım, kira sorunu ile ilgili olarak şu önerileri sundu: “Bizler bu ülkede oturuyor, ticaret yapıyoruz. TL ile ürün satıyoruz. Neden dolar ile kira ödüyoruz. Bu duruma anlam veremiyoruz. AVM yatırımları için ilk aşamada içeriden değil, dışarıdan kredi temin edilebildi. Dolar ve Euro ile alınan krediler kira bedellerini de belirler hale geldi. Ve böyle bir dönem başladı. Başladı ama AVM’lerin büyük bölümü kredi ödemelerini tamamladı. Bunlar hemen kiralarda TL’ye dönebilir. Kredi Garanti Fonu (KGF) modeli bu soruna da uyarlanabilir. Bu tür krediler AVM yatırımcılarına verilebilir. Krediler TL’ye çevrilebilir. Böylelikle yatırımcılar kiralarda dolardan TL’ye geçer. Bu kur atakları bize önemli olanaklar tanıyabilir. Dolarizasyondan kurtulmak için önemli bir adımlar atılabilir. TL ile ürün sattığımız, kâr elde ettiğimiz gibi TL ile kira verir hale gelebiliriz.”