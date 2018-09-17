THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Ani fiyat artışı tüketicinin ayağını keser

Son haftalarda döviz kurundaki dalgalanmaları bahane ederek sattıkları ürünlerin fiyatlarını artıran firmaları uyaran Media Markt’ın CEO’su Yenal Gökyıldırım, “Ani fiyat artışları tüketicinin ayağını keser. Unutmayın ki, hiçbir marka yalnız değil. Her ürünün 5 muadili var” dedi.

17 Eylül 2018 Pazartesi 09:16
Ani fiyat artışı tüketicinin ayağını keser

 Buğra Kardan  Dolar ve Euro’nun TL karşısındaki değer artışını bahane ederek ürün fiyatlarını şişiren firmalara tüketiciler gibi büyük perakende grupları da tepki gösteriyor. Media Markt’ın CEO’su Yenal Gökyıldırım, stokta bulunan ürünlerinin fiyatları arttırmanın yanlışlığına işaret ederek, üreticilerin ve perakendecilerin ekonomiyi akışkan kılmaları gerektiğini söyledi. Gökyıldırım, “Ürün satışını durdurmamak, mal tedarikini sekteye uğratmamak, tüketiciyi şoka uğratmamak gerekiyor” dedi.

BEDELİ AĞIR OLUR

Durgunluğun bir an evvel aşılması temennisinde bulunan Gökyıldırım, şöyle devam etti: “Malum ekonomik şokların bedeli ağır olur. Ardından ani fiyat artışları gelir. Bu da tüketicinin ayağını keser. Unutulmamalı ki hiçbir marka yalnız değil, her ürünün 5 muadili var.  Üretici ve perakendeci firmalar bu şuurla kendilerini konumlandırmalı, depolarında bulunan ürünlerin fiyatlarını artırmamalı.  Bu firmalar kur seviyelerinin reel olmadığını, yakında bir yere oturacağını bilerek satış yapmalı ki tüketiciler şoka uğramasın.”

YERLİ ÜRÜNLERE İLGİ ARTIYOR

Kurda yukarı yönlü oynamaların ardından gerek ithal gerek yerli ürünlerin fiyatlarının arttığını anlatan Gökyıldırım, “Ülkemizde üretilen ürünlerin girdileri yabancı orijinli. Yabancı orijinli olmasa bile pek çok ürünümüzün fiyatının dolar ile belirlendiği hakikat. Bu anlamda en önemli örnek kendi tarla tapanlarımızda yetişen pamuk ve bademdir” ifadelerini kullandı.

Rafları yerli markaların doldurmaya başladığını vurgulayan Gökyıldırım, “Ne mutlu müşterilerimiz ile buluşturduğumuz ürünlerin yüzde 50’ye yakını ülkemizde üretiliyor ve yoğun ilgi görüyor” açıklamasını yaptı.

KGF MODELİ ÖNERİSİ

AVM kiralarında dolardan TL’ye geçiş için önemli adımlar atıldığını vurgulayan Gökyıldırım, “Bu bağlamda hükümetin aldığı kararlar olumlu olup perakendecileri rahatlatacak” görüşünü paylaştı. Gökyıldırım, kira sorunu ile ilgili olarak şu önerileri sundu: “Bizler bu ülkede oturuyor, ticaret yapıyoruz. TL ile ürün satıyoruz. Neden dolar ile kira ödüyoruz. Bu duruma anlam veremiyoruz. AVM yatırımları için ilk aşamada içeriden değil, dışarıdan kredi temin edilebildi. Dolar ve Euro ile alınan krediler kira bedellerini de belirler hale geldi. Ve böyle bir dönem başladı. Başladı ama AVM’lerin büyük bölümü kredi ödemelerini tamamladı.  Bunlar hemen kiralarda TL’ye dönebilir. Kredi Garanti Fonu (KGF) modeli bu soruna da uyarlanabilir. Bu tür krediler AVM yatırımcılarına verilebilir. Krediler TL’ye çevrilebilir.  Böylelikle yatırımcılar kiralarda dolardan TL’ye geçer.   Bu kur atakları bize önemli olanaklar tanıyabilir. Dolarizasyondan kurtulmak için önemli bir adımlar atılabilir. TL ile ürün sattığımız, kâr elde ettiğimiz gibi TL ile kira verir hale gelebiliriz.”

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 09:16
  1. Media Markt’ın CEO’su Yenal Gökyıldırım
  2. ani fiyat artışı
  3. döviz kurları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sanayi Bakanı'ndan Yatırımcıya Müjde!
    1. Sanayi Bakanı'ndan Yatırımcıya Müjde!
    2. Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak..
    3. Alman ordusu oraya gözünü dikti! Üs..
    4. 5G için bir adım daha
    5. Almanya Savunma Bakanı Leyen oraya..
    6. Ani fiyat artışı tüketicinin ayağını..
    7. Dev projede bir rekor daha
    8. Emeklilikte sevindiren gelişme…..
    9. Mangkhut Tayfunu'nda ölü sayısı..
    10. İbadi'den Türkiye'yi kızdıracak hamle
    11. Okullar açıldı… İstanbul trafiğindeki..
    12. İbadi'den Türkiye'yi kızdıracak adım
    13. Manisa'da acı haber! Uzman çavuşların..
    14. İstanbul'da okul yoğunluğu başladı!
    15. Adıyaman'da mermer ocağında patlama: 3..
    16. Bitlis'te 8 köy ve 3 mezrada sokağa..
    17. Erdoğan'dan CHP'ye 'uçak' tepkisi
    18. İYİ Parti’de bir istifa daha
    19. Çalhanoğlu'nun parmağı kırıldı
    20. Şırnak'ın Gabar Dağı Alkemer..
    Merkez Bankasından faiz açıklaması!2018'in dördüncü çeyreğinde uygulanacak
    Merkez Bankasından faiz açıklaması!2018'in dördüncü çeyreğinde uygulanacak
    Fransa'dan Türkiye'ye 'Kıbrıs' mesajı! Savaş gemisi yığıyor
    Fransa'dan Türkiye'ye 'Kıbrıs' mesajı! Savaş gemisi yığıyor
    Yerli tohumun ilk hasadı yapıldı! İstanbul'dan güzel haber
    Yerli tohumun ilk hasadı yapıldı! İstanbul'dan güzel haber
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı
    İdlib’de büyük tezgâh
    İdlib’de büyük tezgâh

    Günün Karikatürü

    16 Eylül 2018
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyada 3 ülkeden biriyiz
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyada 3 ülkeden biriyiz
    İsrail İHA’yı Türkiye'den almak istedi
    İsrail İHA’yı Türkiye'den almak istedi