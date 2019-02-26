Ani bebek ölümlerine dikkat

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Neonatoloji Uzmanı Prof.Dr. Ercan Sivaslı, halk arasında beşik ölümü olarak da bilinen ’Ani Bebek Ölümü Sendromu (ABÖS)" konusunda aileleri uyardı.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Neonatoloji Uzmanı Prof.Dr. Ercan Sivaslı, bebeklerin sağlıklı görünmelerine rağmen, genellikle uyku sırasında ani şekilde hayatını kaybetmesi olarak adlandırılan ani bebek ölümü ile ilgili alınacak koruyucu önlemler hakkında anne ve babalara önemli tavsiyelerde bulundu. Sivaslı, “Ani bebek ölümü bir yaşından küçük bebeklerin ani, beklenmeyen ve nedeni açıklanamayan ölümü olarak tanımlanır. Günümüzde bu problemin sıklığının bin canlı doğumda birden az olduğu bilinmektedir. Erkek bebeklerde kızlara göre görülme sıklığı biraz daha fazladır. Yüz üstü yatmayı engelleyici politika belirleyen ülkelerde ani bebek ölümü sıklığı ciddi şekilde azalmaktadır. Ani bebek ölümü sendromu anne, bebek veya çevreye bağlı birtakım durumlarda daha sık görülmektedir. Annenin yaşının küçük olması (20 yaş altı), sigara kullanması, bebeğin zamanından önce ve düşük doğum ağırlığı ile doğması, yüzüstü uyutulması, yumuşak yastık, yumuşak yatakta yatırılmaları, ebeveynler ile birlikte yatırılması, bebeğin aşırı ısıtılması ani bebek ölümleri açısından ciddi risk oluşturmaktadır“ dedi.

Zamanından önce doğan prematüre bebeklerin ani bebek ölümü açısından ciddi risk altında olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sivaslı, ani bebek ölümlerinde etkili olan faktörleri, ”Annenin sigara kullanması önemli bir risk faktörüdür. Bu bebeklerin sigara dumanından uzak tutulmaları, bu riski önemli ölçüde azaltmaktadır. Bebeğin yatış pozisyonu da bu problemin çıkmasında büyük önem arz etmektedir. Yüzüstü yatırılan bebeklerde bu problem belirgin şekilde yüksek olmaktadır. Bazı aileler, bebek kusarsa boğazına kusmuğu kaçmasın diye yüzüstü yerine yan yatırmayı tercih etmektedirler. Yan yatış bebeklerin boğulma riskini azaltmadığı gibi ani bebek ölüm riskini de artırmaktadır. Çünkü yan yatan bebeklerde uyku sırasında yüzüstü pozisyona dönme olasılığı çok fazladır. Bu nedenle yan yatış pozisyonundan sakınmak gerekir. Özellikle ani bebek ölümlerine karşı 3 ayın altındaki bebekler anne ve baba ile aynı yatakta yatırılmamalıdır. Bebeklerin aynı yatakta değil ama aynı odada yatırılmaları, anne sütü ile beslenme ve ebeveyn uykusu açısından çok faydalıdır.Bebeklere kundak yapmak, üstelik kundak yapılmış bebeği yüz üstü yatırmak riski daha da artırmaktadır. Oda ısısında aşırı giydirilen, battaniyeye sarılan bebeklerde ani bebek ölümü riski yüksektir. Bu nedenle özellikle kış aylarında ani bebek ölümü sık görülmektedir. Bebeğin uyuduğu odada vantilatör ile hava akımı oluşturmak gerek. Oda ısısı için belirli bir derece yoktur. Burada ölçü yetişkin birisinin ince, hafif giysiler ile rahatlıkla oturabileceği sıcaklık en uygun sıcaklıktır. Bebekler asla radyatör yanında, ısıtıcı altında, direk güneş ışığı altında uyutulmamalıdırlar“ şeklinde sıraladı.

“Ani bebek ölümü riskini azaltan durumlar var”

Yumuşak yatakların ani bebek ölümü riskini beş kat artırdığı konusunda aileleri uyaran Prof. Dr. Ercan Sivaslı, "Bebeklerinizi uyuturken daima sırt üstü yatırın, yüz üstü uyutmaktan kaçının. Yumuşak bir yatakta yüz üstü yatırılan bir bebekte bu risk 21 kat artmaktadır. Yün yataklarda yumuşak oldukları için önerilmemektedir. Bebeğin yatağı sert olmalıdır. Bebeğin yuvarlanıp, sıkışmasını ve ağzının yatak materyali ile kapanmaması için yumuşak ve gevşek yatak şiltelerinden sakınılması gerekir. Altına serilen çarşaf buruşmamalı, gergin olmalıdır. Çok yumuşak yastık, dolgu oyuncaklar, yumuşak tüylü battaniyeler bebeğin yatağının içinde bulundurulmamalı. En az 6 ayı dolana kadar bebek, beşik veya bebek yatağında yatırılmalı, kanepe, çekyat, sandalye, ebeveyn yatağında uyutulmamalıdır. Bebek yataklarında uyku pozisyonu veren aparatlar kullanılmamalıdır. Bebeğin yatağı veya beşiğinden, yumuşak tüylü battaniyeler, doldurulmuş oyuncaklar, yumuşak yastıklar uzak tutulmalıdır. Uyurken bebeğin başı açıkta bırakılmalı, tülbent, örtü gibi aparatlar ile kapatılmamalıdır. Araba koltukları, bebek taşıyıcıları, bebek arabaları ve salıncaklar dahil olmak üzere oturma cihazlarında bebek uyutmak ani bebek ölüm riskini artırmaktadır. Bu nedenle rutin uyku için bu cihazların kullanılmaması gerekir" diye konuştu.