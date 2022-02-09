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Yaşam Angus taşıyan tır devrildi, anguslar yola dağıldı!
Yaşam

Angus taşıyan tır devrildi, anguslar yola dağıldı!

Afyonkarahisar-Konya karayolunda angus yüklü tırın devrilmesi sonucu dorseden düşen anguslar karayoluna dağıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 23:26:00 - 2022-02-09 23:30:10

Afyonkarahisar-Konya karayolunda buzlanma nedeniyle yoldan çıkan angus yüklü tır devrildi. Bir angusun telef olduğu, birinin yaralandığı olayda karayoluna dağılan 18 angusu ise polis ve jandarma ekipleri hayvan sahipleriyle toparlayarak yol kenarına çıkardı.

Yol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı

Afyonkarahisar-Konya karayolunun yaklaşık 20 kilometrelik kısmında oluşan buzlanma ve kazalar nedeniyle yol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Yolda 2 saatten fazladır ulaşım sağlanamazken, buzlanan yol kazalara da adeta davetiye çıkardı. Karayolunda, dorsesine yüklü 20 angusla Afyonkarahisar istikametine gelen Hasan Çiğay idaresindeki 63 AAB 588 plakalı tır kontrolden çıkarak yol ortasındaki refüje devrildi.

Anguslar karayoluna dağıldı

 

Kazada angusklar dorseden yola düşerken, hayvanlardan birisi telef oldu. Olayda yaralanan bir angus hareketsiz bir şekilde düştüğü yerde kaldı. Dorseden düşen 18 angus ise karayoluna dağıldı. Hayvan sahiplerinin bölgeye gelmesi ile etrafa dağılan anguslar polis ve jandarma ekiplerinin yardımıyla toplandı. Hayvanlar ardından başka bir araç gelinceye kadar güvenlik amacı ile yol kenarındaki tarım arazisinde toplandı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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