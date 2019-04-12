Angola Dış İlişkiler Bakanı Augusto Türkiye’ye geliyor
Angola Dış İlişkiler Bakanı Manuel Domingos Augusto, yarın Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirecek.12 Nisan 2019 Cuma 10:04
Angola Dış İlişkiler Bakanı Manuel Domingos Augusto, yarın Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirecek.
Angola Dış İlişkiler Bakanı Manuel Domingos Augusto, 13 Nisan tarihinde Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Angola’dan Türkiye’ye Dış İlişkiler Bakanı seviyesinde gerçekleştirilecek bu ilk ziyaretin Angola ile Türkiye’nin ikili ilişkilerinin geliştirilmesi açısından önemli bir ziyaret olması bekleniyor. Ziyarette iki ülkenin bölgesel konularda görüş alışverişi yapması da öngörülüyor.
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