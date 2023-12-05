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Spor Angelino kalmak için eski takımına savaş açtı!
Spor

Angelino kalmak için eski takımına savaş açtı!

Yeniakit Publisher
2023-12-05 10:58:00 -
Angelino kalmak için eski takımına savaş açtı!

Galatasaray'ın Leipzig'den kiraladığı Angelino, sözleşmesindeki şarta bağlı satın alma opsiyonunun kaldırılması için devreye girdi.

Galatasaray'daki kiralık sözleşmesinde 20 maça bağlı satın alma opsiyonu bulunan Angelino, sarı kırmızılı takımda 18 kez forma giydi.

İspanyol sol beke 6 milyon Euro bonservis ödemek istemeyen yönetim, Leipzig ile zorunlu satın almadaki 20 maçlık opsiyonun kalkması için görüşüyor.

Alman kulübü isteği kabul etmezken Angelino devreye girdi. İspanyol oyuncu, bu madde nedeniyle Süper Lig'de oynatılmadığı bilgisini Leipzig idarecileri ile paylaşırken, "G.Saray'da kalmak istiyorum. Bonservis bedelinde indirim yapın" mesajını iletti.

26 yaşındaki oyuncu ayrıca 2.3 milyon Euro'luk yıllık ücretinde de indirim yapabileceğini G.Saray yönetimine iletti.

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