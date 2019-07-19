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Angela Merkel: Gerilimi tırmandırmamak için diplomatik her imkan kullanılmalı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İran ile ABD arasında Körfez bölgesinde yaşanan gerilimlerden endişeli olduğunu belirterek, gerilimi daha da tırmandırmamak için tüm diplomatik imkanların kullanılmasını istedi.

19 Temmuz 2019 Cuma 15:16
Angela Merkel: Gerilimi tırmandırmamak için diplomatik her imkan kullanılmalı

Merkel, Federal Basın Merkezi'nde 14. kez katıldığı geleneksel yaz dönemi basın toplantısında yaptığı açıklamada, Körfez bölgesinde gerilimden kaçınmak için tüm diplomatik iletişim imkanlarının kullanılması gerektiğini belirterek, ''Bölge için endişeliyim. Diplomatik girişimleri önemli buluyorum. İletişim kanalları açık olmalı. Gerilimi tırmandırmamak için diplomatik her imkan kullanılmalı. Bu konuda ABD Başkanı ile de görüştüm.'' dedi.

Alman Şansölye, İran'ın var olan nükleer anlaşmaya bağlı kalmasının mantıklı olacağına ancak anlaşmanın getirdiği sorumluluklardan yalnızca İran'ın sorumlu olmadığına dikkati çekti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı Amerikan kadın senatörler için kullandığı ırkçı söylemlere ilişkin de ABD’nin hala demokrasiye sahip olduğunu dile getiren Merkel, ''Amerika’nın gücü, farklı milletlerden insanların ülkeye farklı katkıda bulunmalarından kaynaklanıyor ancak bunlar bu izlenime aykırı olan tutum ve ifadelerdir. Bu, Amerika'nın gücünü engelleyen bir şey.'' diye konuştu.

Merkel, Trump'ın kadın senatörler için kullandığı ırkçı söylemleri eleştirerek, ''Bu tür söylemler ile arama mesafe koyuyorum. Kendimi saldırılara maruz kalan 3 kadın ile de dayanışma içinde hissediyorum.'' ifadesini kullandı.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanlığı'nı bırakmaktan dolayı pişman olmadığını söyleyen Merkel, son günlerde kamuoyunu sıkça meşgul eden sağlık durumuna ilişkin de ''Sağlığımla ilgili soruları anlayabiliyorum ancak görevimi yapabilirim. Her insan gibi kendi sağlığımla ilgileniyorum ama bir yaşam var ve bunu sağlıklı olarak yaşamayı istiyorum.'' diye konuştu.

Merkel, Rusya'nın Avrupa'daki aşırı sağcı partilerle olan ilişkisinin sorulması üzerine de ''Rusya'nın Avrupa'daki sağcı partiler ile olan stratejisi ve ilişkileri temelde bir endişe nedeni.'' dedi.

Alman Başbakan, Avrupa Birliği'nden (AB) çıkmaya hazırlanan İngiltere'nin de bundan sonra AB üyesi olmasa dahi Avrupa'nın bir ortağı olacağını kaydetti. Merkel, İrlanda ile Kuzey İrlanda arasındaki sınır meselesine özgü yeni çözüm önerilerine de açık olduğunu ancak konunun "çözümü çok zor bir konu" olduğunu kabul ettiğini söyledi.

Avrupa'ya gelmek için Akdeniz'de hayatlarını dahi gözden çıkaran sığınmacıların durumunu da değerlendiren Merkel, ''Denizlerde insanların kurtarılması bizim için bir görevin dışında, insanlığın bir emridir.'' dedi.

Basın toplantısında AB'nin Almanya'nın Avrupası olduğu eleştirisine de karşı çıkan Merkel, ''Almanya tek başına bir şey yapamaz veya karar veremez. Avrupa Konseyinde hemen hemen her zaman oy birliği aranır.'' şeklinde konuştu.

Alman Başbakan 2021 yılına kadar başbakanlık görevini sürdürme isteğini yineleyerek, bu konuda koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile çok güvenilir bir şekilde çalıştıklarını ve bundan sonra da aynı şekilde devam etme konusunda iyimser olduğunu dile getirdi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 15:16
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