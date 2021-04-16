  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Angela Merkel AstraZeneca aşısını yaptırdı
Dünya

Angela Merkel AstraZeneca aşısını yaptırdı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüse karşı geliştirilen AstraZeneca aşısını yaptırdı.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 17:05:00 -
Angela Merkel AstraZeneca aşısını yaptırdı

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Twitter'dan yaptığı açıklamada Angela Merkel'in bugün AstraZeneca aşısı olduğunu belirtti.

Seibert, ayrıca hesabından "Dr. Angela Merkel. Doğum tarihi 17.07.1954" yazılı aşı defterinin fotoğrafını paylaştı.

Merkel de aşı olduktan sonra yaptığı açıklamada, "Bugün AstraZeneca'dan ilk aşıyı olduğum için mutluyum. Aşı kampanyasına katılan herkese ve aşılanan herkese teşekkür ederim. Aşılama, salgının üstesinden gelmenin anahtarıdır. " ifadesini kullandı.

Öte yandan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz'unda AstraZeneca aşısı olduğu bildirildi.

Almanya'da 27 Aralık 2020'de başlayan aşı kampanyasında bugüne kadar 15 milyon 400 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 5 milyon 400 bin kişiye ikinci dozu yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bir ülke daha ayağa kalktı! TRT dizisi için tarih verildi
Medya

Bir ülke daha ayağa kalktı! TRT dizisi için tarih verildi

Uyanış Büyük Selçuklu’dan sonra TRT’de gösterime giren Mavera dizisi bir ülkeden büyük ilgi gördü.
Merih Demiral takasla Premier Lig'e doğru
Spor

Merih Demiral takasla Premier Lig'e doğru

Juventus, Everton'ın Paris Saint-Germain'ie kiralık gönderdiği Moise Kean'i büyük bir nakit artı oyuncu takasıyla kadrosuna katmak istiyor. ..
Arap ülkesinden Türkiye davet: Biz buna hazırız
Dünya

Arap ülkesinden Türkiye davet: Biz buna hazırız

Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Murad Adcabi, Türk yetkililere ve işadamlarına flaş bir çağrıda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay