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Medya Angaralı Yavaş'a büyük şok
Medya

Angaralı Yavaş'a büyük şok

Tamer Korkmaz, IMF’nin Türkiye’deki Fahri Temsilcisi, CHP’nin Sözcüsü Faik Öztrak'ın “Hedef tek ve bilge bir aday” diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu tarif etmesiyle çok fena dalga geçti.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 11:07:00 -
Angaralı Yavaş'a büyük şok

Tamer Korkmaz, IMF’nin Türkiye’deki Fahri Temsilcisi, CHP’nin Sözcüsü Faik Öztrak'ın “Hedef tek ve bilge bir aday” diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu tarif etmesiyle çok fena dalga geçti. Korkmaz, Yeni Şafak'taki yazısında özetle şunları kaydetti:

 

"(...) IMF’nin Türkiye’deki Fahri Temsilcisi, CHP’nin Sözcüsü Faik Öztrak “Hedef tek ve bilge bir aday” dedi.

İsim vermeden, Bay Kemal’i böyle tarif etti!

***

Akla ziyan bir biçimde kendisine bilgelik unvanı da “yüklenen” Bay Kemal…

Evladı Ekrem ile Angaralı Yavaş’ı yedek kulübesine mahkûm etti.

***

Şu ana kadar “vize alamadığı” Akşener’i ikna edebilirse eğer, “Ortak Aday” olacak!

***

Bakalım, kendisini 12 yıl önce CHP’nin başına getiren Derin Karargâh…

Kılıçdarson’u mu işaret edecek; yoksa başka (sürpriz) bir planı mı, şapkalarından çıkaracaklar?

–Mesela, dışarıdan bir ortak aday! (...)"

 

 

 

 

 

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Yorumlar

ibrahim

Seçim sattına girildi aday belli değil ilkeleri belli değil size soruyorum 86 milyonu kime emanet edelim.

geri vites

noldu pkk ya katil diyemedin u mu yapıyon korkak? !Atatürk şovlarına da girme hiç ;siz vatan düşmanı ;misak-ı millye sahip çıkamayan zavallılarsınız!
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