ANFAŞ’tan 2020 yılında üç büyük fuar

ANFAŞ Fuarcılık ve Kongre Merkezi, düzenlediği dev organizasyonlarla sektörel alanlara destek vermeye ve Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlamaya devam ediyor. ANFAŞ, fuar organizasyonlarının yanı sıra 5-8 Eylül’de Brunchers Fest kahvaltı festivaliyle de halka açık bir etkinlik düzenleyecek. Antalya’nın gelişimine ve kültürel dokusuna uygun tüm stratejik projeleri ANFAŞ Fuarcılık olarak daha sağlam, aynı zamanda hızlı adımlarla faaliyete geçirdiklerini ifade eden ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, "Hem Antalya’mıza hem de Türkiye’mize uluslararası alanda gerek ekonomik gerekse prestijli yatırımların sağlanmasında öncülük ediyoruz ve ANFAŞ Expo Center’ı sektörün merkezi haline getiriyoruz" dedi.

ANFAŞ SporTurkey

4-8 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan ANFAŞ SporTurkey, sağlıklı yaşamın öncülerinden sporun en iyilerine kadar birçok deneyimli isme ve markaya ev sahipliği yapmak için gün sayıyor. Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Vücut Geliştirme Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri de, 2. SporTurkey ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. SporTurkey, sporla ve sağlıklı yaşamla ilgili en yeni bilgilerin ve teknolojilerin buluştuğu fuar olmakla birlikte, firmalara sektörel pazarın içerisindeki yeni gelişmeleri tanıma ve hedef kitleyle bir araya gelme imkanı da veriyor.

Brunchers Fest

ANFAŞ, fuar organizasyonlarının yanı sıra 5-8 Eylül’de Brunchers Fest kahvaltı festivaliyle halka açık bir etkinlik düzenleyecek. Brunchers Fest, Türk kültürünün sahip olduğu zenginlik ile geleneksel kahvaltının tüm lezzetlerini Antalya’ya bir kez daha tanıtmak ve yaşatmak için hazırlık yapıyor. Bu festival, ayrıca küçük esnaf ve perakende gıda sektörü için de hareket ve kazanç oluşturmayı hedefliyor. Festivalin daha iyi hizmet verebilmesi, huzurlu ve rahat bir ortam olabilmesi adına hem ebeveynler hem de çocuklar için eğlenceli etkinlikler, oyunlar, müzikler, kahvaltı sunumuna yönelik atölye çalışmaları ve özel organizasyonlar da festival etkinlikleri arasında yer alacak. Festival tüm Antalya halkına açık ve ücretsiz.

2020’de ANFAŞ’ta dev organizasyon

ANFAŞ Antalya Fuar ve Kongre Merkezinde, 2020 yılının 15 ile 18 Ocak tarihleri arasında dev bir organizasyon gerçekleşecek. 31. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ile 27. ANFAŞ Food Product Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarına ilişkin bilgi veren Başkan Bıdı, "Yurt içinden ve yurt dışından gelen otel yöneticileri ile yüz yüze görüşme; bunun yanında konaklama ve ağırlama sektörüne hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarının satın alma yetkililerine de ulaşma imkanlarına erişebiliyoruz. Mevcut müşteri ilişkilerini güçlendirmek ve yeni iş bağlantılarını sağlamak adına da çalışan, bölgenin en prestijli fuarı ANFAŞ çok büyük bir ziyaretçi profiline sahip. Otel yetkilileri, satın alma yetkilileri, mimarlar, mühendisler, müteahhitler, restoran, bar ve kafeterya işletmecileri, AVM’ler, hipermarketler, zincir marketler, dernekler, Ticaret ve Sanayi Odaları gibi uluslararası sektörün profesyonellerinin buluştuğu, Türkiye’nin en büyük, Orta Doğu’nun en önemli fuarlarından biridir. Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya’nın; her yıl ANFAŞ’ın organize ettiği uluslararası fuarlarla, hem kent hem de ülke ekonomisine verdiği katkıların bilincindeyiz ve bunu daha da ileriye taşımaya yönelik çok büyük gayretler peşindeyiz. Bunu sürdürebilmek adına ANFAŞ olarak çağa ve teknolojiye uygun en yeni fuarların hazırlıklarına başladık" diye konuştu.

2020’de üç yeni fuar Antalya EXPO Center’da

2020’de fuarlar hız kesmeden devam edecek. Antalya EXPO Center’da ENEREX, GameTECH ve ANTMAK fuarları gerçekleştirilecek. ENEREX ile enerji verimliliği bilincini geliştirmek ve bu alandaki uzman profesyonellerle birlikte enerji verimliliği alanında gelişmeler sağlamak hedefleniyor. GameTECH Dijital Eğlence, Oyun ve Teknoloji Fuarı çağın heyecan verici oyunları ve teknolojileri ile katılımcılarına Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Rusya’dan gelecek alıcılar ile yüz yüze görüşme fırsatı sunacak. Ayrıca katılımcılar, dijital dönüşümün hayatımızdaki önemini, bulut bilişimi, dijital medyayı, büyük veriyi, yapay zekayı, artırılmış gerçekliği, nesnelerin internetini ve 3D yazıcıların çığır açan etkisini sektörün devlerinden öğrenme imkanı bulacaklar. Geniş kapsamlı içerikleri ile katılımcı ve ziyaretçilerine bir fuardan fazlasını sunacak olan GameTECH, oyun geliştirme, cosplay yarışmaları, e-spor turnuvaları, makerlab uygulamalı eğitimleri, oyun tasarımı, kodlama, robot yarışları, atölye çalışmaları, bilişim konferansları ve yapay zeka gibi sektörün tüm alanlarında etkinliklere ev sahipliği yapacak. GameTECH’in, Türkiye’nin oyun ve bilişim teknolojileri konusunda Global’e açılan ticaret kapısı olması hedefleniyor.

En son teknolojik yenilikler ile geliştirilen inovasyon harikası ürünlere ev sahipliği yapan metal-sac işleme teknolojilerinden kalıp yan sanayisine ve makine otomasyonuna kadar geniş ürün gruplarının yer alacağı Antalya Makina, Otomasyon ve Teknolojileri Fuarı (ANTMAK), Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 12-15 Kasım 2020 tarihleri arasında; önemli iş bağlantılarına ev sahipliği yapmaya, yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazar paylarını artırmak isteyenler için etkin bir ticaret platformu olacak.