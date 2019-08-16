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ANFAŞ SporTurkey 4-8 Eylül’de antrenör ve sporseverleri buluşturuyor

Sağlıklı yaşam öncülerini ve sporun profesyonellerini tek çatı altında buluşturacak dev organizasyon ANFAŞ SporTurkey, antrenörler ve tüm sporseverler için kaçırılmayacak etkinlikler sunacak.

16 Ağustos 2019 Cuma 09:54
ANFAŞ SporTurkey 4-8 Eylül’de antrenör ve sporseverleri buluşturuyor

Sağlıklı yaşam öncülerini ve sporun profesyonellerini tek çatı altında buluşturacak dev organizasyon ANFAŞ SporTurkey, antrenörler ve tüm sporseverler için kaçırılmayacak etkinlikler sunacak.


Daha önce 5 bin 380 ziyaretçiyi, 2 bin 725 sporcuyu, 220 markayı ve 90 katılımcıyı ağırlamış olan ANFAŞ SporTurkey, ikinci kez düzenlenecek olan Spor Ekipmanları, Takviye Ürünleri & Aktiviteleri Fuarı ile sayısız etkinliği, sporseverlerle buluşturmak için gün sayıyor. Fuarda spor ekipmanları ve donanımları, sporcu sağlığı ürünleri, spor giyim ve aksesuarları, beslenme ve gıda takviyeleri, outdoor ve doğa sporları, spor eğitim ve programları, spor merkezleri, sağlık ve fitness kulüpleri gibi sektörlerin tüm firmaları buluşacak.


Diğer yandan Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Vücut Geliştirme Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri, 2. SporTurkey ile eş zamanlı olarak 4-8 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Ayrıca 4-5 Eylül’de ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde vücut geliştirme, fitness ve bilek güreşi antrenör vize gelişim semineri ve yeterlilik belgesi toplantısı düzenlenecek.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 09:54
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